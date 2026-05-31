FCP 1 -  Leader bleibt auf Kurs

Die Gäste aus Herrliberg zeigten einen starken Auftritt und machten dem Heimteam das Leben schwer. Unser FCP hatte zunächst Mühe, Lösungen gegen die kompakte und engagierte Defensive zu finden. Die erste grosse Möglichkeit gehörte dennoch dem FCP: Romeo Meier überraschte den Herrliberger Torhüter mit einem feinen Lob im Strafraum, doch dieser lenkte den Ball mit den Fingerspitzen noch zur Ecke.

Unser Eis gewinnt das Heimspiel gegen den FC Herrliberg 2 mit 3:0 und bleibt damit voll auf Aufstiegskurs. So deutlich das Resultat am Ende erscheint, so anspruchsvoll gestaltete sich die Aufgabe insbesondere in der ersten Halbzeit.

Kurz darauf hatte Pfäffikon Glück, als Herrliberg mit einem Abschluss nur die Latte traf. Doch praktisch im direkten Gegenzug schlug der Leader zu. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste reagierte Romeo Meier am schnellsten und bediente Silvan Lang mustergültig. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte in der 36. Minute die wichtige 1:0-Führung.

Noch vor der Pause hätte der FCP nachlegen können. Nach einem herrlich herausgespielten Angriff traf Cipolla jedoch nur die Latte. So blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0 zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Herrliberg konnte offensiv kaum mehr Akzente setzen, während Pfäffikon das Spielgeschehen zunehmend kontrollierte. In der 53. Minute fiel folgerichtig das 2:0: Nach einem Eckball verlängerte Züst den Ball per Kopf quer durch den Fünfmeterraum, wo Thomas Adey goldrichtig stand und problemlos einnicken konnte.

Der FCP hatte die Partie nun im Griff und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Die endgültige Entscheidung fiel in der 83. Minute. Nach einem Distanzfreistoss von Romeo Meier reagierte Nicola Jucker am schnellsten und staubte clever zum 3:0-Endstand ab.

Wenn es darauf ankommt, ist der Leader zur Stelle. Mit drei Toren, davon zwei nach Standardsituationen, sicherte sich Pfäffikon einen verdienten Heimsieg und hielt gleichzeitig den letzten verbliebenen Verfolger Zollikon auf Distanz.

Die Rechnung ist einfach: Noch drei Spiele, noch drei Siege – dann kann der Traum vom Aufstieg in die 2. Liga Realität werden.

Die nächste Etappe im Aufstiegsrennen folgt bereits am Sonntag, 7. Juni, um 15:30 Uhr auswärts beim FC Maur.

Kommt alle nach Maur und unterstützt unser Eis auch auswärts auf dem Weg zu seinem grossen Ziel. Gemeinsam für die nächsten drei Punkte!

❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍



⚽

Silvan Lang

Thomas Adey

Nicola Jucker

🅰️

Romeo Meier

Cyril Züst

🟨

Romeo Meier

Olivier Tiapele

🟥

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