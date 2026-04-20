FCP 1 - Heimsieg & Leaderposition

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Vor einer schönen Kulisse und zahlreichen Zuschauenden startete die Partie eher gemächlich und zunächst im Schongang. Der FC Pfäffikon hatte mehr Ballbesitz und eine leichte Überlegenheit, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen.

Dann praktisch aus dem Nichts die Führung für die Gäste: Ein gut gespielter langer Ball auf den Captain von Rüti hebelte die Defensive aus, und dieser liess sich die Chance nicht entgehen.

In der Folge erspielte sich der FCP zahlreiche Chancen, doch ein weiterer Treffer vor der Pause wollte nicht mehr gelingen.

Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für den FCP. Leon Fazlija setzte wenig später den ersten Warnschuss aus der Distanz ab, den der Gästekeeper noch parieren konnte. In der 24. Minute war es dann soweit: Romeo Meier traf mit einem Distanzschuss aus über 20 Metern, der Ball setzte tückisch vor dem Tor auf und war für den Torhüter nicht zu halten: Ausgleich zum 1:1!

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb das Bild unverändert: Die Hausherren drückten auf die Führung. Mehrere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, darunter ein Pfostenschuss nach einem Freistoss von Romeo Meier sowie ein aberkanntes Tor von Sean Rossi. Der FCP liess sich davon jedoch nicht entmutigen.

In der 70. Minute war es dann soweit: Nach einem weiteren Angriff über den stark aufspielenden Romeo Meier wurde dieser im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Leon Fazlija souverän zur verdienten Führung.

Nur wenig später hatte das Heimteam die grosse Chance nachzulegen, doch der Keeper konnte einen Distanzschuss von Luca Bürge stark parieren.

In der Folge änderte sich die Körpersprache der Gäste: Rüti kam besser ins Spiel, nutzte die sich bietenden Räume und kam dem Ausgleich nahe. Doch FCP-Captain Ceesay rettete mit einer starken Grätsche in höchster Not.

In der 90. Minute dann die vermeintliche Entscheidung: Freistoss von der rechten Seite, Romeo Meier bringt den Ball scharf auf den zweiten Pfosten und dieser segelt an Freund und Feind vorbei direkt ins Tor zum 3:1!

Doch ganz durch war die Partie noch nicht: In der Nachspielzeit verkürzte Rüti seinerseits per Freistoss auf 3:2.

Am Ende blieb es jedoch beim verdienten Heimsieg für den FCP. Dank der gleichzeitigen Niederlage von Zollikon übernehmen die Pfäffiker damit die Tabellenführung!

Weiter geht’s nächsten Sonntag, dann ist der formstarke FC Hinwil zu Gast auf dem Barzloo.

❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍