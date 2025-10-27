FCP 1 - Deutlicher Sieg gegen Maur

Pfäffikon startete stark in die Partie und setzte Maur früh unter Druck. Bereits in der 6. Minute holte Timon Marquez einen Penalty heraus, den Cyril Züst souverän zum 1:0 verwandelte. Das frühe Tor gab unserem Team zusätzlichen Schwung, und die Angriffe rollten weiter auf das gegnerische Tor.

In der 12. Minute erhöhte Silvan Lang auf 2:0, nachdem er ein präzises Zuspiel von Luca Bürge im Eins-gegen-Eins eiskalt verwertete. Pfäffikon blieb am Drücker und liess Maur kaum Luft zum Atmen. In der 29. Minute folgte das nächste Highlight:

Ein wunderschöner Seitenwechsel von Romeo Meier landete bei Cyril Züst, der den Ball direkt weiterleitete und perfekt für Silvan Lang auflegte – dieser traf zum 3:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Mit diesem klaren Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Pfäffikon weiterhin Spielfreude. In der 54. Minute war es erneut Silvan Lang, der sich im Strafraum durchsetzte und aus spitzem Winkel zum 4:0 traf – sein dritter Treffer an diesem Nachmittag!