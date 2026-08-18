FCP 1 - Derbysieg zum Cupstart

Der FC Pfäffikon startet erfolgreich in die neue Saison. Im Derby gegen den FC Russikon setzt sich unser Eis in der 1. Runde des Regional Cups mit 4:0 durch und löst damit souverän das Ticket für die nächste Runde. Bis der Unterschied zwischen dem 2.- und 3.-Ligisten auch auf der Anzeigetafel sichtbar wurde, brauchte es allerdings Geduld.

Der FCP startete verhalten in die Partie. Die Gäste aus Russikon standen kompakt, verteidigten engagiert und schenkten dem Heimteam keinen Zentimeter. Bis zur ersten Trinkpause blieben klare Torchancen entsprechend Mangelware. Zweimal versuchte es Leon Fazlija, einmal aus der Distanz und einmal per Freistoss, noch ohne Erfolg.

In der 30. Minute lag die Führung gleich dreimal in der Luft. Zunächst wurde ein Distanzschuss von Fazlija vom Russiker Torhüter stark pariert. Den Nachschuss setzte Nicolas Jucker aus spitzem Winkel an den Pfosten, ehe Rinor Haxhiu den nächsten Abpraller aufs Tor brachte, doch ein Russiker Feldspieler rettete auf der Linie.

In der 36. Minute dann plötzlich ein Schreckmoment auf der Gegenseite: Der Russiker Captain Aversa fasste sich noch hinter der Mittellinie ein Herz und überraschte Thomas im Pfäffiker Tor mit einem weiten Abschluss. Der Ball flog nur knapp am Tor vorbei.

Praktisch im Gegenzug bot sich Jucker im Eins-gegen-eins die nächste Grosschance, doch erneut blieb der Russiker Keeper Sieger. Kurz darauf versuchte es Sean Rossi mit einem Schlenzer aus der Distanz, der ebenfalls nur knapp am Tor vorbeisegelte. Auch Fazlija sorgte über die Seite für Gefahr, liess zwei Gegenspieler stehen, wurde im letzten Moment aber noch entscheidend gestört.

In der 40. Minute war der Bann endlich gebrochen. Ein Flankenball von Rossi gelangte in den Strafraum, wurde per Kopf abgelegt und Nicolas Jucker stand goldrichtig. Er schob zum längst verdienten 1:0 ein.

Noch vor der Pause drückte der FCP auf den zweiten Treffer. Rossi versuchte es aus der Distanz und Fazlijas Abschluss wurde noch an den Pfosten abgelenkt. Es blieb jedoch beim 1:0 zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel machte Pfäffikon dort weiter, wo es aufgehört hatte, diesmal mit der nötigen Effizienz. Gleich nach Wiederanpfiff lanciere Goalie Thomas in der eigenen Hälfte Leon Fazlija und er zündete den Turbo mit dem Ball am Fuss bis in den Strafraum und schob zum 2:0 ein.

In der 53. Minute folgte das Highlight des Nachmittags: Meilinger fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf mit einem herrlichen Weitschuss zum 3:0.

Spätestens jetzt hatte der FCP die Partie fest im Griff. Russikon konnte offensiv kaum mehr Akzente setzen, während Pfäffikon weitere Möglichkeiten kreierte. In der 65. Minute kam Haxhiu zu einer guten Chance, ehe er sechs Minuten später im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden konnte.

Den fälligen Penalty übernahm Fazlija selbst und verwandelte souverän zum 4:0. Sein zweiter persönlicher Treffer sorgte für die endgültige Entscheidung.

Auch danach blieb unser Eis auf der Suche nach weiteren Toren. Die letzte grosse Möglichkeit der Partie gehörte in der 90. Minute nochmals Meilinger, dessen Abschluss abgefälscht nur knapp am Tor vorbeiging.

Dann war Schluss: 4:0 im Derby, Pflicht erfüllt und eine Runde weiter.

Russikon machte dem FCP insbesondere in der ersten Halbzeit mit einer kompakten und leidenschaftlichen Leistung das Leben schwer. Unser Eis bewahrte jedoch die Geduld, erhöhte kontinuierlich den Druck und sorgte nach der Pause für klare Verhältnisse.

Nach zwei Testspielen ohne Gegentreffer bleibt die Pfäffiker Defensive damit auch im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ohne Gegentor – ein gelungener Start in die neue Spielzeit.

Viel Zeit zum Zurücklehnen bleibt nicht: Bereits am kommenden Wochenende beginnt für den Aufsteiger das Abenteuer 2. Liga. Zum Meisterschaftsauftakt reist unser Eis nach Dübendorf.

🏟️ Meisterschaftsstart in Dübendorf

🗓️ Sonntag, 23.08.26

⏰ 15:00 Uhr

Die Cup-Pflicht ist erfüllt, jetzt beginnt das Abenteuer 2. Liga! ❤️🤍

❤️🤍 HOPP FCP – MIS ZWEITE DIHEI ❤️🤍



Noch ein Spiel. Noch 90 Minuten. Noch ein Punkt bis zur 2. Liga.

❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍

⚽️

1:0 Nicola Jucker (40.)

2:0 Leon Fazlija (47.)

3:0 Jonas Meilinger (57.)

4:0 Leon Fazlija (70. / P)

🅰️

Leon Fazlija

Gian Thomas

🟨

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🟥

-