FCÖ II - FC Odenheim 5:3 (5:1)

Die Hausherren starteten furios: Bereits nach zwei Minuten eröffnete Bentheimer den Torreigen, ein Eigentor (6.) und zwei weitere Treffer von Bentheimer (24., 30.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Wystrach erhöhte in der 34. Minute sogar auf 5:0. Der FC Odenheim, letzte Saison nur knapp am Kreisligaaufstieg gescheitert, nahm in der ersten Hälfte kaum am Spielgeschehen teil. Der FCÖ II dominierte, ließ jedoch einige Großchancen ungenutzt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff führte ein individueller Fehler im Spielaufbau zum 1:5 (41.) durch Böser.

Nach dem Seitenwechsel und mehreren Wechseln verlor der FCÖ II deutlich an Kontrolle. Die Gäste kamen besser ins Spiel und verkürzten durch Benz (75.) und Baumann (89.) noch auf 5:3.