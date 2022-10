– Foto: Jürgen Krüger

FCO zeigt erneut zwei Gesichter Der FC Bad Oeynhausen hält gegen Nieheim nur eine Halbzeit lang gut mit, bricht dann aber in sich zusammen.

Fußball-Landesligist FC Bad Oeynhausen war mit großen Erwartungen in das Spiel gegen den FC Nieheim gegangen. Doch diesen Erwartungen wurde die Mannschaft von Trainer Lukas Dorn nur in der 1. Halbzeit gerecht. In der 2. Halbzeit brachen die Kurstädter regelrecht ein und kamen nicht über eine enttäuschende 0:5 (0:0)-Niederlage hinaus.

„Wir haben uns viel vorgenommen und wollten den Tabellenführer ärgern, gerade nach dem Auswärtssieg in Schloß Holte. Dann zeigen wir wieder zwei Gesichter, was uns schon länger verfolgt“, sagt FCO-Trainer Lukas Dorn. Der FCO und Nieheim lieferten sich in der 1. Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften spielten sehr konzentriert und strukturiert, wollten nicht den ersten Fehler machen und hatten ihre Stärken in der Defensive. Der FCO, der ohne Jannik Albert, Patrick Rosenberg, Julian Meier, David Scheide und Felix Ostsieker auskommen musste, hatte in der 27. Minute seine erste Chance durch Jarne Bühlmann per Kopfball. Und Nieheims Tobias Puhl verstolperte in der 36. Minute einen aussichtsreichen Angriff.