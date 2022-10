FCO verschafft sich Luft auf die Abstiegsränge

Nach dem Last-Minute-Erfolg am Donnerstag gegen den FSV Schneppenhausen traf der FCO am Sonntag auf die nächste abstiegsgefährdete Mannschaft, den SV Weiterstadt. Mit einem Sieg unter der Woche konnten die Gäste zumindest die Abstiegsränge verlassen. Das Team von Ali Sevim wollte die Partie unbedingt gewinnen, um langsam in ruhigere Fahrwasser zu gelangen. Dafür baute der FCO-Coach seine Startelf auf drei Positionen um. Turgay Yilmaz, Emre Erol und Tuna Sofu ersetzten Tarik Ilhan, Alexander Mudrak und Til Haumann.

Die Gäste aus Weiterstadt zogen sich mit Beginn des Spiels gleich weit in die eigene Hälfte zurück und überließen den Hausherren das Spiel. Der FCO versuchte, mit langen Ballpassagen Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen. Den ersten Warnschuss gaben aber die Gäste ab. In der 4. Minute konnte Lukas Schneider einen Fernschuss aus 17 Metern problemlos parieren. Auf der anderen Seite probierte es Turgay Yilmaz aus der Ferne, aber auch hier fand der Ball nicht den Weg ins Tor. Trotz der großen Feldüberlegenheit schafften es die Gastgeber aber nicht, die massive und dicht gestaffelte Abwehrreihe zu überwinden. Immer wieder liefen die Aktionen durch das Zentrum, wo es kein Durchkommen gab. Mit zu wenig Druck und Tempo im Spielaufbau agierte das Team von Ali Sevim und konnte sich weiterhin keine Möglichkeiten erarbeiten. Auf der anderen Seite hatte man in der 23. Minute Glück, dass ein langer Ball aus der Weiterstädter Abwehr alleine vor dem FCO-Tor vorbeigeschoben wurde. Wenige Minuten später dribbelte sich Baran Kilic in den Weiterstädter Strafraum und wurde auf der Torauslinie von den beiden geholt. Tom Hanker verwandelte sicher halbhoch zum 1:0 (28.). Trotz des verdienten Rückstandes hielten die Gäste auch weiterhin an der defensiven Spielweise fest und machten keine Anstalten, nun weiter nach vorne zu rücken. Der FCO war so weiterhin klar überlegen, tat sich aber nach wie vor schwer, gefährlich vor das Gästetor zu kommen. So blieb es bei der knappen aber verdienten Führung des FCO zur Pause.

Unverändert kamen beide Teams aus der Halbzeit. Der FCO begann gleich wieder offensiv und hatte nach wenigen Sekunden die Chance, zu erhöhen. Nach einem Doppelpass zwischen Özer Kaygusuz und Ahmet Caglar wurde die Hereingabe von Kaygusuz am kurzen Pfosten im letzten Moment zur Ecke geklärt. Eine Minute später wurde ein Eckstoß von Özer Kaygusuz von einem Weiterstädter knapp neben das eigene Tor abgefälscht (48.). Das 2:0 lag nun förmlich in der Luft, denn die Gästeabwehr wurde nun löchriger. Es dauerte dann auch nur bis zur 54. Minute bis zum 2:0. Eine schöne Flanke von Alexander Mudrak beförderte Ahmet Caglar per Fallrückzieher ins Tor. Mit dem schönen und wichtigen Treffer im Rückend versuchte der FCO, mehr Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen. Weiterstadt wurde jetzt etwas offensiver und das Spiel ausgeglichener. Den Hausherren boten sich nun mehr Räume in der Offensive, die man aber noch nicht nutzen konnte. Die Partie spielte sich jetzt vorwiegend im Mittelfeld ab. Größere Höhepunkte vor den Toren gab es nicht zu vermelden. Beide Teams schafften es nicht, die gegnerischen Defensiven zu überwinden, so dass das Spiel nur noch auf mäßigem Niveau stand. Einzig in der 88. Minute wurde es noch einmal brenzlig für die Gastgeber. Plötzlich tauchte ein Weiterstädter völlig frei vor Lukas Schneider auf, der konnte aber mit dem Fuß retten.

Am Ende blieb es bei dem verdienten FCO-Sieg, mit dem sich das Team von Ali Sevim langsam von den hinteren Plätzen absetzen kann.

FC Ober-Ramstadt: Lukas Schneider – Turgay Yilmaz (34. Min. Alexander Mudrak), Emre Erol, Tom Hanker, Mirco Frank, Can Luca Aydogan (76. Min. Ahmet Caglar), Tuna Sofu, Baran Kilic (69. Min. Til Haumann), Özer Kaygusuz (87. Min. Turgay Yilmaz), Enis Gueney Altunok, Ahmet Can Caglar (65. Min. Ertugrul Tuerksoy)

Weiter standen zur Verfügung: Saad El Maroufi, Fabrizio de Paola, Abidin Caglar, Tarik Ilhan

Tore: 1:0 (28. Min. Tom Hanker Foulelfmeter), 2:0 (54. Min. Ahmet Caglar)