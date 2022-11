FCO verliert unglücklich in den letzten Minuten

Nach der verdienten und blamablen Niederlage am Sonntag gegen die Germania Pfungstadt wollte der FCO am Donnerstag Abend gegen die SC Viktoria Griesheim II ein Zeichen setzen. Coach Ali Sevim forderte von der Mannschaft Charakter zu zeigen und als Einheit alles in die Waagschale zu werfen was der Fußball hergibt.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften noch vorsichtig ab ehe die Gäste mehr und mehr Spielanteile hatten. Der FCO hatte in den ersten 20 Minuten das ein oder andere mal Glück, das die Gäste ihre Möglichkeiten nicht konsequent ausgenutzt haben. Nach dieser Phase fand der FCO besser ins Spiel und konnte sich ebenfalls gute Tormöglichkeiten erarbeiten, die allerdings nicht belohnt wurden.

In der 38. Spielminute gingen dann die Gäste in Führung. Die darauf folgenden 7. Minuten waren recht turbulent. Zunächst glich der FCO postwendend in der 40. Minute durch Baran Kilic zum 1:1 aus, ehe man kurz vor der Halbzeit (43. Minute) den 2:1 Gegentreffer hinnehmen musste.

Der FCO kam mit Schwung aus der Kabine und wollte den Ausgleich so früh wie möglich erzielen. In der 53. Minute war es dann auch schon soweit. Özer Kaygusuz verwandelte aus halblinker Position einen direkten Freistoss zum 2:2. Während sich die Zuschauer draußen noch über den Ausgleichstreffer freuten, stand es urplötzlich wieder 3:2 für die Gäste. Einen unnötigen Abwehrfehler durch Tom Hanker nutzte der Gegner in 55. Minute eiskalt und ging in Führung. Der FCO steckte den Kopf aber nicht in den Sand. Man sah der Mannschaft den Willen an, den erneuten Ausgleich zu erzielen. In der 68. Minute wurde dann der Einsatz belohnt. Ein gut kombinierter Angriff über die linke Seite fand im Strafraum mit Mirco Frank seinen Abnehmer, der das Leder zum 3:3 über die Linie drückte.

Der FCO war in der zweiten Halbzeit klar die dominierende und bessere Mannschaft. Man war dem Führungstreffer sehr nah und vergab nach dem Ausgleich die ein oder andere sehr gute Torchance. Kurz vor Spielende wurde der FCO allerdings kalt erwischt. In der 87. Minute fand ein Sonntagsschuss am Donnerstag Abend seinen Weg in den FCO Torwinkel, so dass man am Ende mit leeren Händen da stand.

Ein Unentschieden war an diesem Abend auf jeden Fall verdient gewesen, wenn nicht sogar ein Sieg.

Am kommenden Sonntag erwartet der FCO den nächsten Brocken. Mit Türk Gücü Darmstadt reist der nächste Aufstiegskandidat nach Ober-Ramstadt. Hier heißt es für das Team von Trainer Ali Sevim genau an diese geschlossene Mannschaftsleistung anzuknüpfen um zählbares mitzunehmen.

FC Ober-Ramstadt: Lukas Schneider– Turgay Yilmaz (75. Min. Fabrizio de Paola), Emre Erol, Tom Hanker, Mirco Frank – Alexander Mudrak (68. Min. Ertugrul Türksoy), Can Luca Aydogan, Enes Altunok, Baran Kilic – Ahmet Caglar (68. Min. Tuna Sofu), Özer Kaygusuz

Weiter standen zur Verfügung: Roman Klapchuk, Tim Kuhl, Vincent Prölß, Abidin Caglar

Tore: 0:1 (38. Min. Pascal Maier), 1:1 (40. Min. Baran Kilic), 1:2 (43. Min. Emre-Cem Takmaz), 2:2 (53. Min. Özer Kaygusuz), 2:3 (55. Min. Pascal Maier), 3:3 (68. Min. Mirco Frank), 3:4 (87. Min. Pascal Maier)