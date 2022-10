FCO verliert Spiel und Trainer

Mit nur einer Änderung zum Auswärtsspiel bei Türk Gücü schickte Trainer Fatih Kilicarslan seine Truppe ins Spiel gegen Traisa II. Für Tuna Sofu fing wieder Enis Altonuk an.

Mit einer flammenden Ansprache schwor der Trainer seine Spieler auf das Spiel ein und die begannen auch wie die Feuerwehr. Schon nach vier Minuten hatte Enis Altunok die erste Chance, als er alleine vor dem Schlussmann des SV Traisa auftauchte, aber aus kurzer Distanz an diesem scheiterte. Und nur vier Minuten später scheiterten Fabrizio de Paola und Baran Kilic ebenfalls am starken Schlussmann des SV Traisa. Auch Abidin Caglar vergab in der 18. Und 22. Minute seine Chancen. Und dann endlich in der 25. Minute ging der FCO in Führung. Einen Freistoß nagelte Abidin Caglar aus 20 Metern an die Latte des Traisaer Tores und den Abpraller drückte Saad ElMaaroufi zum 1:0 für den FCO über die Linie. Und nur vier Minuten später erhöhte Abidin Caglar auf 2:0, als er einen Volleyschuss aus 20 Metern ins Eck des Traisaer Tores setzte. Aber wieder nur drei Minuten später verkürzte Traisa zum 2:1, als der Ball im Zweikampf nicht weit genug geklärt werden konnte und ein Traisaer Spieler aus 20 Meter zum Schuss kam.

So ging es mit einer knappen Führung des FCO in die Pause in einer Partie, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon hätte entschieden sein müssen.

Nach der Pause konnte Traisa das Spiel offener gestalten und der FCO kam zu keinen nennenswerten Abschlüssen mehr. Einzig eine Schusschance von Til Haumann aus der 65. Minute konnte man noch verzeichnen. Und so langsam drehte Traisa das Spiel immer weiter zu seinen Gunsten. Mit einer starken kämpferischen Leistung machte man die klaren spielerischen Defizite gegenüber dem FCO wett. Und so kam man in der 78. Minute nach einem Ballverlust des FCO im Mittelfeld zu einer Flanke von außen, die in der Mitte verwertet wurde. Und nur fünf Minuten später schlug ein Freistoß aus gut 30 Metern an Freund und Feind vorbei im FCO-Tor ein. Traisa hatte das Spiel komplett auf den Kopf gestellt und der FCO fand in der verbleibenden Spielzeit keine nennenswerten Mittel mehr, das Ergebnis noch einmal zu seinen Gunsten zu drehen.

Und so verlor man ein Spiel, das man eigentlich in der Halbzeit schon gewonnen haben müsste.

Und direkt nach dem Schlusspfiff gab Trainer Fatih Kilicarslan noch im Abschlusskreis bekannt, dass das sein letztes Spiel für den FCO war und trat mit sofortiger Wirkung vom Cheftrainerposten beim FCO zurück.

Es spielten: Lukas Schneider – Emre Erol, Saad ElMaaroufi, Özer Kaygusuz, Til Haumann – Fabrizio de Paola (84. Tim Kuhl), Tom Hanker, Can Luca Aydogan (78. Enis Altunok), Enis Altunok (72. Min. Tuna Sofu) – Baran Kilic, Abidin Caglar (60. Min. Ahmet Can Caglar)

Weiter stand zur Verfügung: Axel Rückert