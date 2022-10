FCO verliert Derby in Roßdorf

Die erste Partie unter der Regie des neuen FCO-Coaches Ali Sevim führte die Mannschaft ausgerechnet zur SKG Roßdorf, wo er in vergangenen Jahr selbst noch Trainer war. Nach dem Sieg in der vergangenen Woche gegen die KSG Brandau wollte man den Schwung mit ins nächste Derby nehmen. Dem neuen Coach blieb aber nicht viel Zeit in dieser Woche, Grundlegendes zu verändern. So lief der FCO mit ähnlicher Aufstellung auf, wie in den vergangenen Wochen. Allerdings fehlte neben Stammtorhüter Lukas Schneider auch Ersatzmann Marvin Leskow verletzungsbedingt. So musste wieder einmal Tarik Ilhan ins Tor rücken.

Auf dem tiefen und sehr unebenen Platz taten sich beide Mannschaften von Beginn an sehr schwer. Die Gastgeber zogen sich zunächst zurück und überließen dem FCO das Spiel. Die Gäste versuchte gleich Druck auf das Roßdörfer Tor zu entwickeln, Chancen sprangen dabei aber nicht heraus. So dauerte es bis zur 16. Minute bis zum ersten Ansatz einer Chance. Ahmet Caglar wurde kurz vor dem Tor im letzten Moment noch gebremst. Die anschließende Ecke verpasste Saad Elmaroufi knapp mit dem Kopf. Während der Druck des FCO jetzt größer wurde, operierte die SKG immer wieder mit langen Bällen auf die Sturmspitze. Die Gäste standen bis dahin aber gut und klärten die langen Bälle. In der 19. Minute wieder eine gute Möglichkeit des FCO. Ein Kopfball von Ahmet Caglar strich knapp am Tor vorbei. Die Gastgeber fanden aber nach und nach besser in die Partie. In der 27. Minute tauchte ein SKG-Spieler nach einem langen Seitenwechsel alleine vor dem Tor auf, Tarik Ilhan stand aber gut und konnte den anschließenden Schuss halten. Auf der anderen Seite kam Saad Elmaroufi nach einem Eckstoß von Tom Hanker frei zum Kopfball, aber auch hier war der Keeper auf der Hut und konnte parieren (30.). Trotz einiger Ansätze an Chancen auf beiden Seiten sah es auch nach einer halben Stunde nicht danach aus, dass hier eine Mannschaft in Führung gehen könnten. Daher fiel in der 33. Minute der Führungstreffer der Gastgeber doch etwas überraschend. Ein Freistoß von der rechten Seite wurde zu kurz abgewehrt und der anschließende Schuss aus 16 Metern schlug flach zum 1:0 ein. Und es sollte noch schlimmer kommen für die Gäste. In der 37. Minute landete ein langer Schlag aus der eigenen Abwehr genau bei einem Roßdörfer in der Mitte der FCO-Hälfte. Dieser spielte den Ball wieder direkt zentral vor das Tor, wo ein weiterer Roßdörfer freistehend den Ball über Tarik Ilhan zum 2:0 ins Tor hob. Der FCO fing sich nun wieder langsam und konnte noch vor der Pause zurückschlagen. In der 43. Minute zog Özer Kaygusuz einen Freistoss 20 Meter vor dem Tor an der Mauer vorbei ins lange Eck zum 2:1. Mit diesem wichtigen Anschlusstreffer ging es dann auch in die Kabinen.:

Nach dem Wechsel verflachte das ohnehin schon nicht gerade auf hohem Niveau stehende Match noch weiter. Beide Mannschaften schafften es nicht, auf dem schlechten Geläuf Kombinationsfußball aufzuziehen. Vieles blieb dem Zufall überlassen, an ein geregeltes Spiel war kaum zu denken. Die Gastgeber hatten sich aber wohl besser auf die schwierigen Rahmenbedingungen eingestellt und nutzten die wenigen sich bietenden Möglichkeiten besser. Es dauerte aber bis zur 65. Minute, bis wieder einmal etwas vor den Toren passierte. Bei einer Flanke von der rechten Seite übersah der FCO einen Roßdörfer am langen Pfosten und der köpfte zum 3:1 ein. Der FCO reagierte aber wieder schnell. Bezeichnend, dass wieder ein Freistoss zum Erfolg führte. Özer Kaygusuz zog einen Freistoss aus 20 Metern diesmal über die Mauer zum 3:2 in den Torwinkel (67.). Der FCO war wieder dran und versuchte auf den Ausgleich zu drängen. Das Team von Ali Sevim hatte nun auch wieder Feldvorteile, konnte sich aber keine Torchancen erarbeiten. Dann griff leider auch der Referee spielentscheidend in die Partie ein. In der Drangphase des FCO übersah er, wie bereits einige Mal zuvor, eine mehr als deutliche Abseitsposition und die Gastgeber nahmen das Geschenk an und erhöhten auf 4:2 (76.). Der FCO fand in der Schlussphase keine Mittel mehr, die Defensive der Gastgeber zu überwinden und musste schließlich mit einer Niederlage zurück nach Ober-Ramstadt reisen.

Schade für das Derby, dass aufgrund der schlechten Platzverhältnisse kein gutes Spiel zustande kam. Beide Mannschaften hatten zweifellos Probleme, die Gastgeber stellten sich aber schneller und besser auf die Rahmenbedingungen ein und gewannen am Ende auch verdient die Partie. Bis zum nächsten Spiel bleibt Ali Sevim wieder nur wenig Zeit, die Niederlage aufzuarbeiten. Bereits am Donnerstag um

19:30 Uhr steht das nächste Spiel gegen den FSV Schneppenhausen an.

FC Ober-Ramstadt: Tarik Ilhan– Turgay Yilmaz (76. Min. Tom Hanker), Emre Erol, Vincent Prölß (55. Min. Enis Gueney Altunok), Saad El Maroufi, Tom Hanker (61. Min. Abidin Caglar), Fabrizio de Paola (63. Min. Ertugrul Tuersoy), Til Haumann, Can Luca Aydogan, Özer Kaygusuz, Ahmet Can Caglar

Weiter standen zur Verfügung: Tim Kuhl, Tuna Sofu, Mustafa Sevim

Tore: 1:0 (33. Min. Fabian Diehl), 2:0 (37. Min. Fabian Diehl), 2:1 (43. Min. Özer Kaygusuz), 3:1 (65. Min. Tim Wieland), 3:2 (67. Min. Özer Kaygusuz), 4:2 (76. Min. Maha Abdi Ossable)