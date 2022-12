FCO: Sieg trotz Chancenwucher Der FC Bad Oeynhausen versemmelt reichlich hochkarätige Torchancen, gewinnt aber verdient. Omar Khaled verschießt Strafstoß.

Es hätte ein wärmendes, wohliges und entspanntes Fußball-Erlebnis werden können für die Fans von Landesligist FC Bad Oeynhausen zum Jahresausklang, aber es wurde bis in die Nachspielzeit eine unnötige bei Temperaturen um Null Grad frostige Angelegenheit. Der Gastgeber versemmelte in beiden Halbzeiten reichlich hochkarätige Torchancen – und hätte dafür fast die bittere Quittung erhalten.

Denn der abgeschlagene Tabellenletzte aus Steinhagen war zu Beginn keineswegs Kanonenfutter, sondern präsentierte sich als technisch versiertes Team und in der einen und anderen Situation durchaus torgefährlich. Und er ging durch Nino Wemhöner aus stark abseitsverdächtiger Position sogar in Führung (7.). Doch diese guten Momente erspielten sich die Steinhagener im gesamten Verlauf der Partie zu selten, um für einen Sieg in Frage zu kommen. „Wir haben gut angefangen, dann aber zu viele technische Fehler gemacht, die Bälle zu früh verloren“, sagte SpVg-Trainer Petar Slavov. Bis auf die ersten 15 Spielminuten war das FCO-Team gar nicht im Bilde und produzierte zu viele Abspielfehler. „Da kamen wir anfangs gar nicht in den Quark“, analysierte Trainer Philipp Topp. „In der gesamten ersten Halbzeit war unser Spiel zu ungenau.“

Dennoch übernahmen die Hausherren nach einer Viertelstunde die Spielkontrolle und kombinierten sich drei Riesenmöglichkeiten heraus: Sowohl Joscha Kachel (29.), Omar Khaled (34.) und Simon Kunz (36.) tauchten frei vor dem Steinhagener Torhüter Massimo Drobe auf, der zwei Mal in Eins-zu-Eins-Duellen siegreich blieb und einmal flog der Ball flach am Pfosten vorbei. Nur Benedikt Valldorf traf nach guter Kombination zum 1:1. Bereits zur Pause hätte diese Partie mindestens vorentschieden sein müssen. Dieser Chancenwucher kann sich schnell rächen. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff lag das 1:2 für die Gäste in der Luft, als zwei Spieler auf das FCO-Gehäuse zuliefen und nur ein Abwehrspieler ihnen im Weg stand. Doch ein Gästespieler passte den Ball genau in die Füße von Mathis Lampe und dahin war es mit der Riesenchance.