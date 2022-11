FCO ohne Durchschlagskraft in der Offensive

Am Sonntag stand für den FCO das nächste Match gegen eines der abstiegsgefährdeten Teams auf dem Programm. Mit Germania Pfungstadt stellte sich eine Mannschaft „In der Aue“ vor, die zuletzt einige heftige Niederlagen einstecken musste und auf den Vorletzten Tabellenplatz zurück fiel. Kein Grund jedoch für das Team von Ali Sevim, den Gegner zu unterschätzen, denn ein weiterer Sieg war Pflicht, um in ruhigere Gefilde vorzudringen. Allerdings musste der FCO-Coach auf 5 Positionen sein Team umstellen.

Der FCO ging offensiv in die Partie und versuchte, die Gäste in die eigene Hälfte zu drücken. Die Germania hielt allerdings dagegen und konnte sich nach wenigen Minuten immer wieder gut befreien und in der Offensive selbst Akzente setzen. Trotz der schlechten Tabellenplatzierung trat der Tabellenvorletzte selbstbewusst auf und störte die Hausherren früh beim Spielaufbau. Immer wieder ging man sehr giftig in die Zweikämpfe, wovon der FCO überrascht schien. Kaum einmal gelang es den Gastgebern, den Ball über mehrere Stationen laufen zu lassen und sich gefährliche Aktionen zu erarbeiten. So dauerte es bis zur 20. Minute bis zur ersten Möglichkeit. Einen Freistoss von halblinks von Abidin Caglar ließ der Keeper fallen, Mirco Frank schoss aus kurzer Entfernung über das Tor. Der FCO bekam das Spiel jetzt wieder etwas besser in den Griff, in der Offensive tat man sich aber weiterhin sehr schwer. Einzig ein Freistoss von Abidin Caglar, den ein Abwehrspieler knapp am eigenen Tor vorbeiköpfte sprang an Chancen vor der Pause heraus. Ansonsten zeigten beide Teams kein gutes Spiel.

Auch nach der Pause änderte sich am Spielverlauf nicht viel. Zwar hatte der FCO jetzt wieder mehr Spielanteile, konnte aber kein Tempo ins Spiel bringen und blieb weiterhin sehr harmlos. In der 51. Minute bekam man schließlich die Quittung. Bei einem Konter verpasste Lukas Schneider weit vor seinem Tor den Ball, der Germania-Angreifer schnappte sich die Kugel und schob ins leere Tor zum 0:1 ein. Wie das Glück an diesem Tag verteilt sein sollte zeigte sich drei Minuten nach dem Rückstand. Eine Flanke von Tuna Sofu nahm Fabrizio de Paola direkt, der Ball sprang von der Unterkante der Latte aber ins Feld zurück (54.). Die Gäste spielten auch weiterhin sehr disziplinär und engagiert. Mit einer guten Raumaufteilung machte man die Räume immer wieder sehr eng und der FCO fand nach wie vor keine Mittel, um sich Chancen zu erarbeiten. Das Spiel lief nur noch in eine Richtung und die Gastgeber versuchten das Tempo weiter anzuziehen. Allerdings waren die Aktionen nach wie vor zu ungenau und unkonzentriert. Weiterhin sprangen nur wenige Chancen heraus. In der 70. Minute zog Tom Hanker einen Freistoss aus 18 Metern direkt auf das Tor, der Ball landete aber in den Armen des Keepers. Wenige Minuten später köpfte Saad Elmaaroufi einen Eckstoss von Fabrizio de Paola freistehend über das Tor. Doch das war es dann auch fast schon mit den Möglichkeiten der Hausherren auf den Ausgleich. In der 83. Minute sorgte dann ein Sonntagsschuss der Gäste für die Vorentscheidung. Aus linker Position wurde der Ball auf das Tor gezogen. Der Ball landete am Innenpfosten und ging von dort über die Linie zum 0:2. Der FCO versuchte auch in den Schlussminuten, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Der Wille war der Mannschaft nicht abzusprechen, die Mittel reichten heute aber nicht. In der Nachspielzeit landete ein Fernschuss von Tom Hanker wieder nur am Innenpfosten. Anders als auf der anderen Seite sprang der Ball aber wieder heraus und ging nicht über die Linie.

So kassierte der FCO schließlich eine bittere Niederlage gegen den Tabellenvorletzten. Nach den drei Siegen in Folgen wollte man sich mit einem weiteren Erfolg ins Mittelfeld vorschieben, bevor man in den kommenden beiden Partien auf die vorderen Teams des SC Griesheim II und TürkGücü Darmstadt trifft.

FC Ober-Ramstadt: Lukas Schneider–Turgay Yilmaz, Vincent Prölß (62. Min. Roman Klapchuk), Tom Hanker, Mirco Frank, Can Luca Aydogan, Tuna Sofu, Fabrizio de Paola, Baran Kilic, Abidin Caglar (67. Min. Saad Elmaaroufi, Mustafa Sevim (36. Min. Enis Gueney Altunok)

Weiter standen zur Verfügung: Marvin Leskow, Ali Erol

Tore: 0:1 (51. Min. Sinan Aykir), 0:2 (83. Min. Saban Neziraj)