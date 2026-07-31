FCO mit starkem Comeback

Ober-Abtsteinach. Die vergangene Saison war für den FC Ober-Abtsteinach eine Achterbahnfahrt: Der Absteiger aus der Kreisoberliga wurde zunächst auch in der A-Liga durchgereicht. Der Sportliche Leiter Sebastian Trenkwald rekapituliert: „Wir wussten, dass es eine herausfordernde Runde wird, vom zwischenzeitlich letzten Platz waren wir aber alle ein bisschen überrascht.“ Dank Trainerwechsel gelang dem Team aber ein spektakuläres Comeback.
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Anspruch und Wirklichkeit: Von diesem Comeback war Ende vergangenen Jahres noch wenig zu sehen. Der FCO verabschiedete sich vom Ziel, oben mitzuspielen, und konzentrierte sich auf den Klassenerhalt. „Deshalb haben wir im November reagiert, uns von Jan Schörling getrennt und auf Björn Hoppe gesetzt“, erklärt Trenkwald. Mit Erfolg: Unter Hoppe holte der FCO 25 Punkte, zuvor waren es nur acht. Die Rückrunde entwickelte sich zur Aufholjagd, an deren Ende ein sicherer neunter Platz stand. „Letztlich sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, resümiert Hoppe.
Was war gut? „Die Jungs haben ihr Potenzial in der Rückrunde gut abgerufen. Sie haben insgesamt viel mutiger Fußball gespielt“, lobt der Trainer. Trenkwald erklärt den Kurswechsel so: „Der Schlüssel zum Erfolg war, wie Björn mit den Jungs gesprochen hat – mit viel Feingefühl.“ Nach zahlreichen Rückschlägen in den vergangenen Jahren galt es zunächst, das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Spielerisch begann Hoppe, mit dem Team zur Basis zurückzukehren und „die Jungs nicht zu überfrachten“. Der Knoten platzte schließlich im Spiel gegen Hambach. Beim 4:1-Sieg zeigte das Team laut Trainer wieder einen ganz anderen Spirit.
Was geht besser? Im Defensivbereich gebe es allerdings weiterhin großen Verbesserungsbedarf. „Wir haben zu viele Gegentore (78; Anm. d. Red.) kassiert und müssen uns stabilisieren“, betont der Cheftrainer.
Was geht? „Hoffentlich wird es eine etwas ruhigere Saison als im vergangenen Jahr“, sagt Trenkwald und lacht. Das Team peilt einen Platz zwischen Rang fünf und acht an. Angesichts zweistelliger Neuzugänge für die erste und zweite Mannschaft liegt der Fokus zunächst darauf, die neuen Spieler zu integrieren und sich als Team weiterzuentwickeln. Dass der FCO von einigen Konkurrenten bereits als Titelfavorit gehandelt wird, weist Hoppe jedoch entschieden zurück: „Das ehrt uns, aber das ist völliger Blödsinn. Wir müssen realistisch bleiben.“
Wer kommt und wer geht? Sebastian Trenkwald freut sich über den neuen Konkurrenzkampf und die Verjüngung des Kaders durch zahlreiche Neuzugänge. Zehn davon sind für die erste Mannschaft eingeplant, darunter vier vom SV Hammelbach/Scharbach. Laut Hoppe bringen alle viel Qualität mit. Besonders hebt er die spielerischen Fähigkeiten von Neuzugang Mats Gärtner (SG Unter-Abtsteinach) hervor.
Zugänge: Kim Wolf, Finn Unger, Luca Fiederlein, Lucas Trautmann (alle SG Hammelbach/Scharbach), Mats Gärtner (SG Unter-Abtsteinach), Lucas Wernet (SG Wald-Michelbach), Steven Usov (JSG Lörzenbach), Luis Zecher Gonzalez (SV Affolterbach), Rasmus Temper (SV Affolterbach) und Julius Kunkel (SV Affolterbach).
Abgänge: Tilo Kessler (SV Affolterbach), Christian Rommeis (wechselt in den Betreuungsstab), Dennis Reinhard (VfL Heiligkreuzsteinach).
Trainer: Björn Hoppe (seit November 2025). – Ziel: zwischen Platz fünf und acht. – Favoriten: TG Jahn Trösel, SV Affolterbach, SG Brandau/Gadernheim.