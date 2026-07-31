FCO mit starkem Comeback Vom Schlusslicht auf Platz neun: Mit neuem Trainer und mentaler Arbeit gelang dem FC Ober-Abtsteinach die Wende +++ Nun startet das Team mit vielen neuen Talenten in die A-Liga-Saison. von Clara Bickelmann · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der große Wendepunkt: Der 4:1-Sieg beim TSV Hambach. Alem Brkic-Hotic läuft freudestrahlend auf Timo Staier zu. Ab jetzt geht es für den FCO nur noch aufwärts. Foto: Dagmar Jährling

Ober-Abtsteinach. Die vergangene Saison war für den FC Ober-Abtsteinach eine Achterbahnfahrt: Der Absteiger aus der Kreisoberliga wurde zunächst auch in der A-Liga durchgereicht. Der Sportliche Leiter Sebastian Trenkwald rekapituliert: „Wir wussten, dass es eine herausfordernde Runde wird, vom zwischenzeitlich letzten Platz waren wir aber alle ein bisschen überrascht.“ Dank Trainerwechsel gelang dem Team aber ein spektakuläres Comeback.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: Von diesem Comeback war Ende vergangenen Jahres noch wenig zu sehen. Der FCO verabschiedete sich vom Ziel, oben mitzuspielen, und konzentrierte sich auf den Klassenerhalt. „Deshalb haben wir im November reagiert, uns von Jan Schörling getrennt und auf Björn Hoppe gesetzt“, erklärt Trenkwald. Mit Erfolg: Unter Hoppe holte der FCO 25 Punkte, zuvor waren es nur acht. Die Rückrunde entwickelte sich zur Aufholjagd, an deren Ende ein sicherer neunter Platz stand. „Letztlich sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, resümiert Hoppe.

Was war gut? „Die Jungs haben ihr Potenzial in der Rückrunde gut abgerufen. Sie haben insgesamt viel mutiger Fußball gespielt“, lobt der Trainer. Trenkwald erklärt den Kurswechsel so: „Der Schlüssel zum Erfolg war, wie Björn mit den Jungs gesprochen hat – mit viel Feingefühl.“ Nach zahlreichen Rückschlägen in den vergangenen Jahren galt es zunächst, das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Spielerisch begann Hoppe, mit dem Team zur Basis zurückzukehren und „die Jungs nicht zu überfrachten“. Der Knoten platzte schließlich im Spiel gegen Hambach. Beim 4:1-Sieg zeigte das Team laut Trainer wieder einen ganz anderen Spirit. Was geht besser? Im Defensivbereich gebe es allerdings weiterhin großen Verbesserungsbedarf. „Wir haben zu viele Gegentore (78; Anm. d. Red.) kassiert und müssen uns stabilisieren“, betont der Cheftrainer.