FCO läßt beim Tabellenletzten nichts anbrennen

Nach den beiden Siegen gegen Schneppenhausen und Weiterstadt wollte der FCO am Sonntag gegen den Tabellenletzten FTG Pfungstadt nachlegen und sich in das Mittelfeld der Tabelle vorschieben. Doch Grund, die Gastgeber zu unterschätzen bestand von Seiten des FCO in keinster Weise, denn die Mannschaft wirkt nach dem schwierigen Saisonstart noch nicht gefestigt genug. So wollte das an diesem Tag von Metin Pektas in Vertretung von Ali Sevim betreute Team konzentriert zu Werke gehen. Nicht zur Verfügung standen Lukas Schneider, Özer Kaygusuz und Emre Erol. Dafür rückten Marvin Leskow, Tarik Ilhan und Ertugrul Tuerksoy in die Startelf.

Dass das Unterfangen nicht so leicht werden sollte, wie es auf dem Papier aussah wurde in der Anfangsphase deutlich. Der FCO übernahm zwar gleich die Initiative, die FTG hielt aber gut dagegen. Zudem durfte sich der FCO im Spielaufbau keine Fehler erlauben, denn die Gastgeber versuchten schnell zu kontern. Zunächst aber hatte das Team von Metin Pektas die ersten Chancen. In der 9. Minute wurde ein Freistoss von Ahmet Caglar gerade noch zur Ecke geklärt. Den anschließenden Eckstoss setzte Mirco Frank knapp neben das Tor. Aber die Hausherren wehrten sich und hatten wenige Minuten später die erste gute Kontergelegenheit. Über die linke Seite steuerte ein FTG-Spieler alleine in den Strafraum, der Querpass vor das Tor wurde knapp verpasst (11.). In der 17. Minute kam es zur nächsten Konterchance der FTG. Wieder wurde der FCO über die linke Seite ausgekontert, Marvin Leskow konnte den Schuss noch mit der Hand abwehren, Tom Hanker bereinigte die Situation dann kurz vor der Torlinie. Die Gäste hatten Mitte der ersten Hälfte Probleme ins Spiel zu finden und gingen in der 24. Minute dann doch in Führung. Eine schöne Flanke von Vincent Prölß erreichte am zweiten Pfosten Tuna Sofu. Der nahm den Ball gut an und schoß dann zum 0:1 ein. Der FCO gewann jetzt Oberwasser und hatte die Partie wieder besser im Griff. Nach einer halben Stunde lief der nächste sehenswerte Angriff auf das Tor der FTG. Baran Kilic legte über die rechte Seite auf Enis Altunok auf, doch dessen Schuss wurde im letzten Moment geblockt (31.). Auch in der Schlussphase hatten die Gäste mehr vom Spiel, musste aber in der Defensive weiter aufpassen, denn die FTG zeigt immer wieder gut Offensivansätze. Die Chancen hatte in den Schlussminuten aber weiter der FCO. In der 40. Minute spielte sich Tuna Sofu bis auf die Torauslinie durch, seine scharfe Hereingabe wurde aber knapp verpasst. Noch vor der Pause hatte Ertugrul Tuerksoy den zweiten Treffer auf dem Fuß. Enis Altunok steckte aus dem Mittelfeld auf den FCO-Stürmer durch, der schloss alleine vor dem Tor aber zu früh und zu harmlos ab (44.). So blieb es bei der knappen aber verdienten FCO-Führung zur Pause.

Auch nach dem Wechsel kontrollierte der FCO weiterhin die Partie. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen, die Aktionen waren aber zu drucklos, um die FTG-Abwehr zu überwinden. Kein Tempo bekam das Team von Metin Pektas in der Anfangsphase ins Spiel, sodass eine Viertelstunde nicht viel auf dem Platz passierte. Dann ging es aber Schlag auf Schlag und der FCO erarbeitete sich eine Chance nach der anderen. In der 62. Minute hatten die Gastgeber noch Glück, dass der FCO eine Unstimmigkeit im Strafraum nicht nutzen konnte. Eine Minute später setzte sich Baran Kilic über die linke Seite im Strafraum durch, verpasste dann aber den richtigen Zeitpunkt für den Querpass. Wieder nur zwei Minuten danach scheiterte Ahmet Caglar zunächst mit einem Schuss am Keeper, Tuna Sofu stand völlig frei vor dem Tor, zögerte aber zu lange und die FTG konnte klären (64.). Doch nach dem anschließenden Eckstoss war es dann doch endlich soweit. Die von Enis Altunok getretene Eck wurde zu kurz abgewehrt und Ahmet Caglar schoss aus 10 Metern diesmal zum 0:2 ein (65.). Gleich nach dem Anstoss steuerte Tuna Sofu alleine auf das Tor, zögerte aber wieder zu lange und der Ball wurde abgeblockt. Auch als im Anschluss der FCO-Youngster nach einer etwas überzogenen Entscheidung des Referee 10 Minuten vom Platz musste änderte sich an den Kräfteverhältnissen nichts. Der FCO ließ den Ball weiter gut durch die eigenen Reihen laufen und versuchte auf den dritten Treffer zu spielen. Die Gastgeber hatten nun nicht mehr viel entgegen zu setzen. In der 78.Minute setzte sich Abidin Caglar im Strafraum durch und schob dann sicher zum 0:3 ein. Auch in der Schlussphase spielten die Gäste die Partie sehr konzentriert herunter und ließen die Gastgeber nicht mehr in Richtung Tor kommen. In der Nachspielzeit hatte Abidin Caglar gleich zweimal die Möglichkeit zu erhöhen, er scheiterte aber jeweils am Keeper.

Der FCO feierte auch in Abwesenheit seines Coaches einen verdienten aber lange Zeit umkämpften Sieg beim Tabellenletzten. Am kommenden Sonntag trifft man auf den anderen Pfungstädter Verein in der Liga. Aber auch die Germania hat große Probleme und ist derzeit Vorletzter.

FC Ober-Ramstadt: Marvin Leskow – Tarik Ilhan (23. Min. Turgay Yilmaz), Vincent Prölß, Tom Hanker, Mirco Frank, Can Luca Aydogan, Tuna Sofu (85. Min. Ahmet Caglar), Baran Kilic, Enis Gueney Altunok (78. Min. Fabrizio de Paola) , Ahmet Can Caglar (66. Min. Abidin Caglar), Ertugrul Tuerksoy

Weiter standen zur Verfügung: Saad El Maroufi, Alexander Mudrak

Tore: 0:1 (24. Min. Tuna Sofu), 0:2 (65. Min. Ahmet Caglar), 0:3 (78. Min. Abidin Caglar)