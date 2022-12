FCO II verliert das Spitzenspiel

Der FCO kam gut in die Partie und versuchte, die Gastgeber gleich unter Druck zu setzen. Nach 5 Minuten dann aber die kalte Dusche, als Darmstadt früh in Führung ging. In den folgenden Minuten zeigte sich der FCO davon unbeeindruckt und bestimmte weiter die Partie. Bei den schweren Witterungsbedingungen taten sich beide Teams Mitte der ersten Hälfte aber schwer und das Spiel verflachte bis zur Pause.

Nach dem Wechsel nahm der FCO die Partie wieder in die Hand und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang Anas Assila in der 53. Minute. Die Gäste machten weiter Druck und hatten zwei gute Möglichkeiten zur Führung. Als alles danach aussah, dass der FCO das Spiel in seiner Richtung kippen könnte, schlugen die Gastgeber mit dem 2:1 in der 73. Minute wieder zu. In der Schlussphase warf man nochmal alles nach vorne, schaffte es aber nicht, noch den verdienten Ausgleich zu erzielen.

Mit der unglücklichen Niederlage verliert der FCO etwas den Kontakt zu den direkten Aufstiegsplätzen, überwintert aber weiterhin auf dem Relegationsplatz.

FC Ober-Ramstadt II: Alexander Friedrich, Nico Giordano, Andreas Weissmann (19. Min. Berkan Gün), Ali Ucar, Cagdas Pektas, Ikrar Kinik, Özer Kargin (80. Min. Safak Özdemir), Til Haumann, Mert Kinik, Anas Assila (62. Min. Yusuf Ilhan), Mehmet Yilmaz

Weiter standen zur Verfügung: Ibrahim Uezey

Tore: 1:0 (4. Min.), 1:1 (53. Min. Anas Assila), 2:1 (73. Min.)