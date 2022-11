FCO II macht es zweistellig

Für die 2. Mannschaft des FCO stand am Sonntag die Partie gegen die 2. Mannschaft des SKV Hähnlein auf dem Programm. Die Gäste stehen derzeit im hinteren Bereich der Tabelle. Das Team von Okan Pektas und Nazim Olgun wollte alles daran setzen, mit einem weiteren Sieg im Rennen um die Aufstiegsplätze zu bleiben.

Von Beginn an entwickelte sich eine einseitige Partie. Der FCO ging früh in Führung und nutzte erstmals in dieser Saison seine Chancen sehr konsequent. Kaum einmal ließ man den Gäste Luft zu atmen, die sich nur schwer aus der Umklammerung des FCO befreien konnten. So stand es bereits zur Pause 8:0 für den FCO.

Auch nach der Pause ließen die Hausherren nicht nach, spielten weiter nach vorne und bauten die Führung aus. Am Ende stand mit dem 14:0 ein zweistelliger Sieg, ihn die Mannschaft schon seit Jahren nicht mehr geschafft hat.

FC Ober-Ramstadt II: Veli Yumuk, Andreas Weissmann, Ali Ucar, Cagdas Pektas (46. Min. Bladassare Marrocco), Ikrar Kinik, Mert Kinik (46. Min. Safak Özdemir), Talih Sevim, SeyidAli Ceviker, Til Haumann, Ibrahim Uezey, Mehmet Yilmaz

Weiter standen zur Verfügung: Alexander Friedrich, Özer Kargin

Tore: 1:0 (5. Min. Talih Sevim), 2:0 (8. Min. Ali Ucar), 3:0 (14. Min. Mert Kinik), 4:0 (18. Min. Ikrar Kinik), 5:0 (28. Min. Talih Sevim), 6:0 (30. Min. Cagdas Pektas), 7:0 (34. Min. Ali Ucar), 8:0 (42. Min. Talih Sevim), 9:0 (49. Min. Talih Sevim), 10:0 (57. Min. Andreas Weissmann), 11:0 (63. Min. Mert Kinik), 12:0 (73. Min. Cagdas Pektas), 13:0 (80. Min. Andreas Weissmann), 14:0 (85. Min. Talih Sevim)