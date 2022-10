FCO II macht es zweistellig

Mit einem Team aus der unteren Tabellenhälfte hatte es die 2. Mannschaft des FCO am Sonntag zu tun. Nach dem beiden Siegen in Eschollbrücken und bei der SG Modau III hat sich das Team von Nazim Olgun und Okan Pektas in der Spitzengruppe festgesetzt und wollte auch gegen Sturm Darmstadt nichts anbrennen lassen.

Entsprechend konzentriert ging man auch von Beginn an zu Werke, versäumte es aber schon in den Anfangsminuten in Führung zu gehen. Ein Doppelschlag in der 17. Minute durch Anas Assila und in der 20. Minute durch Cagdas Pektas brachte die Hausherren dann aber doch früh auf die Siegerstraße. Yusuf Ilhan nutzte noch vor der Halbzeit nur noch eine der vielen guten Möglichkeiten.

Nach dem Wechsel wurde die Partie noch einseitiger, weil der FCO seine Chancen jetzt besser nutzte. Ilias Bettach schraubte mit seinem Hattrick in den 10 Minuten nach dem Wechsel das Ergebnis auf 6:0. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste mit einem kuriosen Eigentor trafen Mert Kinik und Talih Sevim noch jeweils doppelt und sorgten für den zweistelligen Erfolg des FCO

FC Ober-Ramstadt II: Batal Sevim, Nico Giordano, Ali Ucar, Cagdas Pektas, Ilias Bettach, Özer Kargin (46. Min. Safak Özdemir), Yusuf Ilhan, Luca Giordano, Ikrar Kinik (60. Min. Talih Sevim), Anas Assila, Mehmet Yilmaz (46. Min. Mert Kinik)

Tore: 1:0 (17. Min. Anas Assila), 2:0 (20. Min. Cagdas Pektas), 3:0 (34. Min. Yusuf Ilhan), 4:0, 5:0, 6:0 (46., 52., 55. Min. alle Ilias Bettach), 6:1 (67. Min. Eigentor), 7:1 (70. Min. Mert Kinik), 8:1 (78. Min. Talih Sevim), 9:1 (86. Min. Mert Kinik), 10:1 (88. Min. Talih Sevim)