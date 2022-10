FCO II erleidet Rückschlag im Aufstiegsrennen

Eine schwierige Partie stand am Sonntag für die 2. Mannschaft des FCO auf dem Programm. Mit der 3. Mannschaft des FCA Darmstadt stellte sich eine Mannschaft „In der Aue“ vor, die ebenfalls noch um die Aufstiegsplätze mitspielt.

Der FCO begann gut und war in der Anfangsphase das dominierende Team. Leider verpasste man es in dieser Phase, die guten Möglichkeiten zu nutzen und in Führung zu gehen. Das Spiel wurde nach einer Viertelstunde umkämpfter und war von vielen Fouls und Spielunterbrechungen geprägt.

So ging es auch im zweiten Abschnitt weiter. Beide Teams konnte sich nun keine Chancen erarbeiten, vielmehr bearbeiteten sich beide Teams im Mittelfeld. Doch dann hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite. Mit einem völlig überraschenden Doppelschlag (70./73.) geriet der FCO auf die Verliererstraße. Zwar versuchte man noch einmal, alles nach vorne zu werfen, die Durchschlagskraft fehlte aber an diesem Tag. Mit dem Schlusspfiff erhöhte der FCA gar auf 0:3.

FC Ober-Ramstadt II: Alexander Friedrich, Nico Giordano, Ali Ucar, Andreas Weissmann, Cagdas Pektas, Özer Kargin, Yusuf Ilhan (75. Min. Safak Özdemir), Luca Giordano, Ikrar Kinik, Anas Assila, Mehmet Yilmaz

Weiter standen zur Verfügung: Ibrahim Uezey, Veli Yumuk

Tore: 0:1 (70. Min.), 0:2 (73. Min.), 0:3 (90. Min)