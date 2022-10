FCO glückt der zweite Saisonsieg im Derby

Eine aufregende Woche liegt hinter dem FCO. Nach der unnötigen Niederlage in der Vorwoche gegen den SV Traisa II trat Trainer Fatih Kilicarslan zurück. Mit Interimscoach Hakan Dogru gelang am Donnerstag in der 3. Pokalrunde die große Überraschung. Gruppenligist FC Alsbach wurde mit 2:0 geschlagen. Drei Tage später stand nun schon der nächste Prüfstein auf dem Programm, denn in der Liga muss man endlich punkten, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Mit Gegner KSG Brandau machte man in dieser Saison schon Erfahrungen. In der 2. Pokalrunde gewann man den Fight in Brandau knapp mit 3:2. Doch beide Teams haben in dieser Saison enorme personelle Probleme, denn es fehlten zahlreiche Akteure.

Brandau zog sich zunächst in die eigene Hälfte zurück und überließen den Hausherren das Spiel. Der FCO suchte seine Sicherheit im Spiel und ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen. In der 6. Minute die erste Möglichkeit. Einen Eckstoß von Enis Altunok setzte Tuna Sofu mit dem Kopf neben das Tor. Eine Minute später zog Fabrizio de Paola von halblinks auf das Tor, der Keeper konnte aber parieren. Die Gastgeber waren auch weiterhin das bessere Team und drängten auf den Führungstreffer. Die KSG lauerte aber auf Fehler der Gastgeber, um dann mit schnellen Bällen in die Spitze zum Erfolg zu kommen. Eine dieser Vorstöße führte in der 14.Minute zur ersten gefährlichen Aktion vor dem FCO-Tor. Einen Kopfball aus kurzer Entfernung konnte Lukas Schneider aber parieren. Die Hausherren hatten das Spiel zwar gut im Griff, musste aber in der Defensive weiter wachsam sein. Dann in der 23. Minute der Rückschlag für das Team von Hakan Dogru. Nach einem überharten Einsteigen im Mittelfeld musste Tom Hanker verletzt vom Feld. Die Hausherren musste sich in den folgenden Minuten erst einmal neu sortieren und die KSG konnte die Partie ausgeglichener gestalten. So dauerte es bis zur 31. Minute, bis die nächste Chance zu vermelden war. Nach einem Brandauer Konter wurde der Ball im Zentrum über das Tor gesetzt. Auf der anderen Seite schob Fabrizio de Paola einen Ball knapp am langen Pfosten vorbei (33.). Beide Mannschaften neutralisierten sich jetzt und die Partie plätscherte ohne größere Höhepunkte so vor sich hin. Der FCO konnte aber noch vor der Pause ein Ausrufezeichen setzen. In der 42. Minute konnte der KSG-Keeper einen Schuss von Can Luca Aydogan nicht festhalten und Ahmet Caglar schob den Ball zum 1:0 über die Linie.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste aktiver und versuchten, mehr Druck auszuüben. Der FCO hielt aber kämpferisch dagegen und hatte in der 49. Minute die nächste gute Gelegenheit. Fabrizio de Paola legte Enis Altunok den Ball durch die Gasse, der scheiterte aber freistehend am Torhüter. Wenige Minuten später machte es Ahmet Caglar aber besser. 16 Meter vor dem Tor wurde er nicht gestört, konnte sich den Ball zurecht legen und schoss dann zum 2:0 ein (55.). Wie schon im Pokalspiel, als der FCO ebenfalls mit 2:0 führte und das Spiel dann fast noch abgab, gaben sich die Gäste noch lange nicht geschlagen. In der 58. Minute wurde ein Querpass im Mittelfeld abgefangen, der anschließende lange Ball erreichte einen Brandauer an der Strafraumgrenze, der zog den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Der Druck der Gäste wurde nun stärker und der FCO hatte nun so seine Probleme, sich zu befreien. Dennoch hatten die Hausherren in der 67. Minute die Entscheidung auf dem Fuß. Der großen Möglichkeit ging eine kuriose Aktion der Gäste im eigenen Strafraum voraus. Beim Versuch, einen Ball nach vorne zu schlagen traf der KSG-Keeper seinen Abwehrspieler, Fabrizio de Paola nahm das Geschenk aber nicht an und scheiterte am Torhüter. Dem FCO boten sich nun mehr und mehr Kontermöglichkeiten, weil Brandau versuchte, alles nach vorne zu werfen. Allerdings wurde diese zu ungenau ausgespielt. Dann wurde es noch einmal richtig brenzlig. In der 73. Minute wurde ein Eckstoß von der rechten Seite lang in den 5-Meter-Raum geschlagen und rutschte dann zum 2:1-Anschluss ins Tor. Gedanken an die vergangenen Spiele, in denen man schon mehrmals 2:0-Führungen aus der Hand gab, wurden wieder wach. Gefährlich wurde es für den FCO vor allem bei Standards. In der 82. Minute konnte eine ähnliche Situation wie beim Gegentreffer aber gerade noch geklärt werden. Aus dem Spiel heraus ließ der FCO aber nichts mehr zu und konnte sich in der Schlußphase und der 7-minütigen Nachspielzeit immer wieder in der gegnerischen Hälfte festsetzten, sodass der Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Nach den vielen schlechten Erfahrungen in dieser Saison, als man schon einige Punkte nach Führungen in den Schlussminuten liegen ließ, konnte man endlich wieder einen Sieg feiern. Nach dem kräftezehrenden Pokalspiel am Donnerstag rettete der FCO diesmal den Sieg über die Zeit und kann wieder etwas aufatmen. Es bleibt nun zu hoffen, dass sich die heutigen verletzungsbedingten Auswechslungen als nicht so schwerwiegend herausstellen, dass man gestärkt am kommenden Sonntag zum nächsten Derby nach Roßdorf reisen kann.

FC Ober-Ramstadt: Lukas Schneider – Turgay Yilmaz (27. Min. Vincent Prölß), Saad El Maroufi, Tuna Sofu, Tom Hanker (24. Min. Roman Klappchuk, 83. Min. Turgay Yilmaz), Fabrizio de Paola, Til Haumann, Can Luca Aydogan, Özer Kaygusuz, Enis Gueney Altunok (61. Min. Abidin Caglar), Ahmet Can Caglar

Weiter standen zur Verfügung: Tim Kuhl

Tore: 1:0 (42. Min. Ahmet Caglar), 2:0 (55. Min. Ahmet Caglar), 2:1 (73. Min. Simon Ritzert)