FCO gelingt die Revanche gegen Griesheim

Nur 10 Tage nach dem Hinspiel traf der FCO am Sonntag bereits zum Rückspiel auf den SC Griesheim II. Im ersten Aufeinandertreffen zog der FCO nach einem Treffer zum 3:4 kurz vor Ende der Partie den Kürzeren. Der FCO hat sich mittlerweile aber stabilisiert und konnte mit dem 6:1 in der Vorwoche gegen TürkGücü Darmstadt und dem 2:1-Erfolg im Pokal gegen den SV Erzhausen auf sich aufmerksam machen. Ali Sevim musste sein Team im Vergleich zur Vorwoche umbauen. Für die Verletzten Alexander Mudrak, Emre Erol und Enis Altunok rückten Vincent Prölß, Tuna Sofu und Roman Klapchuk in die Startelf.

Der FCO kam gut in die Partie und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. In der 10. Minute die erste Möglichkeit. Mirco Frank kam aus 12 Metern zum Schuss, der Keeper hatte aber keine Probleme (10.). Immer wieder stellten die Gäste den SC früh zu und setzen die Griesheimer Defensive unter Druck. Es entwickelte sich nun eine temporeiche Begegnung mit vielen intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld. Torchancen blieben auch weiterhin den Gästen vorbehalten. In der 18. Minute befreite sich Özer Kaygusuz in der eigenen Hälfte mit einem Dribbling, legte dann auf Ahmet Caglar durch, doch der scheiterte frei vor dem Tor am Keeper. Wenige Minuten später legte wieder Özer Kaygusuz auf Luca Aydogan durch, dessen Querpass vor das Tor verpasste Ahmet Cagklar knapp. Mitte der 1. Hälfte befreiten sich die Gastgeber langsam und setzen in der Offensive erste Akzente. Die erste Möglichkeit ergab sich in der 25. Minute nach einem Konter, der von der FCO-Abwehr aber gerade noch geklärt werden konnte. Die Partie war jetzt ausgeglichener, denn die Gastgeber waren besser im Spiel. Eng wurde es für den FCO in der 37. Minute, als ein Querpass von Tom Hanker in der eigenen Hälfte beim Gegner landete. Lukas Schneider konnte den Alleingang aber entschärfen. Im direkten Gegenzug setzte sich Ahmet Caglar mit einer Einzelaktion gegen die Griesheimer Abwehr durch, schob dann aber am langen Pfosten vorbei (38.). So blieb es in einer interessanten und temporeichen Partie zur Pause beim 0:0.

Auch nach dem Wechsel kamen beide Teams gut ins Spiel, wobei die Gäste zunächst leichte Feldvorteile hatten. Dann begannen aber ab der 51. Minute neun kuriose Minuten. Beim einem Konter der Gastgeber stand die FCO-Defensive erstmals schlecht gestaffelt, der Ball wurde von halblinks wuchtig im langen Eck zum 0:1 versenkt. Der FCO reagierte aber schnell und konnte nur drei Minuten später ausgleichen. Bei einem schnellen Spielzug wurde Roman Klapchuk über die linke Seite freigespielt. Der legte den Ball präzise quer durch den Strafraum und Tuna Sofu schob sicher zum 1:1 ein (54.). Und es ging jetzt weiter Schlag auf Schlag. In der 57. Minute spielte Tuna Sofu einen Freistoss aus halbrechter Position flach in den 5-Meter-Raum, Özer Kaygusuz verlängerte mit der Hacke und Luca Aydogan schob im Getümmel vor dem Tor zum 1:2 ein. Doch auch die Freude des FCO hielt nur zwei Minuten. In der 59. Minute hielt ein Griesheimer aus 35 Minuten einfach mal drauf. Lukas Schneider war wohl überrascht, reagierte nicht und der Ball schlug zum 2:2 ein. Der FCO schlug aber wieder schnell zurück. Nur eine weitere Minute nach dem Ausgleich führte das Ebenbild des 1:1 zur erneuten Führung. Wieder wurde Roman Klapchuk freigespielt, wieder bediente der vor dem Tor Tuna Sofu, der sich auch diese Chance nicht nehmen ließ und zum 2:3 einschob. Nach fünf Treffern in neun Minute fingen sich die beiden Abwehrreihen jetzt wieder. Es blieb auch weiterhin eine spannende und interessante Partie, in der beide Teams weiterhin offensiv agierten. Der FCO zog sich nun etwas weiter zurück und versuchte, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Die nächste Möglichkeit hatten aber die Gastgeber mit einem Fernschuss, den Lukas Schneider aus dem Torwinkel holte. Auf der anderen Seite verpasste Luca Aydogan einen Eckstoss von Abidin Caglar am langen Pfosten knapp (70.). Griesheim warf nun alles nach vorne, der FCO stand aber in der Defensive sehr sicher und konzentriert. Einzig in der 81. Minute wurde es noch einmal eng, als ein Schuss aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbei ging. Kurze Zeit später führte ein Ballverlust von Özer Kaygusuz an der Griesheimer Eckfahne zu einem Konter, Lukas Schneider konnte aber mit dem Fuß parieren. Ansonsten hatten die Gäste die Partie gut im Griff und ließen keine weiteren Möglichkeiten zu. Auch in der 7-minütigen Nachspielzeit schafften es die Gastgeber nicht mehr, das Tor von Lukas Schneider in Gefahr zu bringen.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für den FCO, der über weite Strecken des Spiels das bessere Team mit der größeren Anzahl an Chancen war. Nach der 3:4-Niederlage im Hinspiel konnte das Team von Ali Sevim den Spieß nun umdrehen und mit 3:2 gewinnen. Das Team wirkt nun gefestigter als noch vor drei Wochen und läßt sich auch nach Rückschlägen nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen.

FC Ober-Ramstadt: Lukas Schneider– Turgay Yilmaz (55. Min. Fabrizio de Paola), Vincent Prölß, Tom Hanker, Roman Klapchuk, Mirco Frank, Can Luca Aydogan, Baran Kilic (89. Min. Tuna Sofu), Özer Kaygusuz (85. Min. Ahmet Caglar), Tuna Sofu (64. Min. Abidin Caglar), Ahmet Caglar (69. Min. Tim Kuhl)

Weiter standen zur Verfügung: Ali Erol, Marvin Leskow

Tore: 1:0 (51. Min. Salim Eladak), 1:1 (54. Min. Tuna Sofu), 1:2 (57. Min. Luca Aydogan), 2:2 (59. Min. Pascal Maier), 2:3 (60. Min. Tuna Sofu)