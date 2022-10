FCO: Der Knoten ist geplatzt Beim VfB Schloß Holte setzt sich der FC Bad Oeynhausenrnnach einer dramatischen Aufholjagd mit 4:3 durch. Omar Khaled trifft zweimal.

Der Fußball-Landesligist FC Bad Oeynhausen setzt ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf nach zuletzt unglücklichen Punkteverlusten: Beim Mitkonkurrenten im Tabellenkeller, dem VfB Schloß Holte, siegte die Elf von Lukas Dorn nach einem 0:2-Rückstand noch verdient mit 4:3 und holte sich so den zweiten Saisonsieg.

In einer dramatischen Schlussphase sah ein Schloß Holter die rote Karte nach einem üblen Tritt gegen Jarne Bühlmann, der FCO kassierte noch das dritte Gegentor. Dann durfte die Dorn-Elf jubeln – nicht nur über den geplatzten Knoten bei Stürmer Omar Khaled (zwei Tore), auch die sehr gute Moral hatte es FCO-Trainer Lukas Dorn angetan: „Wir haben heute immer an uns geglaubt und Moral bewiesen. Auch und gerade in der Halbzeit beim 0:1-Rückstand“.

Denn das Ergebnis war schmeichelhaft für Schloß Holte: Vor dem Gegentreffer hatte Omar Khaled schon das 1:0 für den FCO (12.) auf dem Fuß, er hatte bereits den Torwart umkurvt, traf dann aber das Tor nicht. Auch das 2:0 für Schloß Holte warf den FCO nicht um, im Gegenteil. Trainer Lukas Dorn ergänzte stolz: „Endlich belohnen wir uns mit dem 1:2 durch Omar – bei ihm ist der Knoten geplatzt, wir haben immer an ihm festgehalten. Nach Cuwalskys 2:2 eine Minute später trifft dann Jarne Bühlmann wunderschön mit einem Lupfer zum 3:2, und Omar Khaled legte sein zweites Tor zum 4:2 nach, als wir Schloß Holte gut ausgekontert haben.“