FCO deklassiert den Aufstiegskandidaten

Nach der unglücklichen Niederlage am Donnerstabend gegen den Aufstiegsaspiranten SC Griesheim II stand am Sonntag der nächste schwere Brocken auf dem Programm des FCO. Mit TürkGücü Darmstadt reiste der heißeste Meisterschaftsanwärter nach Ober-Ramstadt. Allerdings erhielt die bis dato weiße Weste der Gäste erste Kratzer, denn es setzte in den vergangenen zwei Wochen gegen den SVS Griesheim und die TSG Wixhausen zwei Niederlagen.

Ohne Anlaufphase gingen beide Teams offensiv in die Partie. Der FCO war zwar gut im Spiel, die Gäste hatten aber die ersten Offensivaktionen. In der 2. Minute spekulierte Mirco Frank bei einem langen Ball auf Abseits, der anschließende Schuss landete aber nur am Innenpfosten. Die erste gute Aktion des FCO führte in der 8. Minute zum 1:0. Alexander Mudrak legte nach einem guten Spielzug den Ball auf Ahmet Caglar durch, der wurde im Strafraum nicht angegriffen und schoss dann ins lange Eck ein. Die Freude über den Führungstreffer währte aber nicht lange. In der 11. Minute verlor der FCO nach einem Abstoss schnell den Ball, mit einem Doppelpass an der Strafraumgrenze stand ein Darmstädter frei vor dem Tor und schob zum 1:1 ein. Auch in der Folgezeit entwickelte sich eine temporeiche Begegnung, in der sich die Gäste mehr und mehr Vorteile erarbeiteten. Immer wieder versuchte es TürkGücü mit langen präzisen Bällen über die FCO-Abwehr auf die schnellen Spitzen. Der FCO hatte mit dieser Variante so seine Probleme, weil man sich in der Defensive zu weit nach vorne postierte. Einer dieser langen Bälle führte in der 26. Minute zur nächsten guten Möglichkeit der Gäste. Von halbrechts steuerte ein TürkGücü-Spieler in Richtung Tor, spielte dann den Ball auf seinen mitgelaufenen Mitspieler aber zu steil, so dass dieser nicht mehr rankam. In dieser Phase, als Darmstadt das Spiel gut im Griff hatte, schlug wieder der FCO zu. In der 31. Minute spielte Alexander Mudrak einen flachen Ball in Richtung kurzen Pfosten, wo erneut Ahmet Caglar den Ball zum 2:1 über die Linie drückte. Der FCO fand nun wieder besser ins Spiel und konnte sich immer wieder gut befreien. In der 41. Minute setze man noch vor der Halbzeit einen drauf. Einen Schuss von Ahmet Caglar aus 14 Metern konnte der Keeper nicht festhalten und Alexander Mudrak schob zum 3:1 ein. Türk Gücü wirkte in dieser Phase nun etwas konsterniert aufgrund der 100%-igen Chancenverwertung des FCO. Doch es sollte vor der Pause noch einmal spannend werden. In der 45. Minute entschied der Referee plötzlich auf Elfmeter, nachdem das Spiel erst noch weiterlief. Am ersten Versuch war Lukas Schneider schon dran, der Ball rollte aber über die Linie. Doch der Referee ließ wiederholen. Diesmal hatte der FCO-Keeper mehr Glück und konnte den unplatziert geschossenen Strafstoss parieren. Vermutlich war dies eine Schlüsselszene des Spiels, denn statt wieder heranzukommen, kassierte der Tabellendritten gar noch den vierten Treffer vor der Pause. Die Gäste zeigten in der Defensive schon erste Auflösungserscheinungen, die der FCO gnadenlos ausnutzte. Wieder war es eine Co-Produktion von Alexander Mudrak und Ahmet Caglar, die an bislang allen Treffern beteiligt waren. Einen Schuss von Alexander Mudrak konnte der Keeper noch parieren, den Nachschuss schoss Ahmet Caglar zum 4:1 ein. Mit der klaren Führung des FCO ging es in die Kabinen.

Auch nach dem Wechsel versuchten die Gäste Druck auf das FCO-Tor auszuüben, um mit einem schnellen Anschlusstreffer noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Der FCO stand in der Defensive aber nun etwas tiefer und konnte die langen Bälle besser unterbinden. Auf der anderen Seite befreite sich das Team von Ali Sevim immer wieder spielerisch und konnte in der 51. Minute gar auf 5:1 erhöhen. Alexander Mudrak traf nach einem Konter nur den Pfosten, Enis Altunok stand aber goldrichtig und schoss den Abpraller aus 10 Metern ein. Symptomatisch für das heutige Spiel war dann die 57. Minute. Während beim FCO vor dem Tor alles passte, hatten die Gäste kein Spielglück. Lukas Schneider parierte zunächst einen Fernschuss, den Nachschuss setzte TürkGücü genau auf Vincent Prölß, der auf der Torlinie klärte. Auf der anderen Seite ergaben sich aber auch für die Hausherren weitere Möglichkeiten. In der 61. Minute erkämpfte sich der unermüdliche Roman Klapchuk Mitte der gegnerischen Hälfte den Ball. Mit einem schnellen Spielzug stand Alexander Mudrak frei, schob den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Die Gäste spielten weiter nach vorne, vernachlässigten aber immer mehr die Defensivarbeit. So konnte der FCO den Ball gut und sicher durch die eigenen Reihen laufen lassen. In der 73. Minute der nächste Lattentreffer nach einem Schuss aus 16 Metern für die Gäste, die an ihrer eigenen Chancenverwertung verzweifelten. Auch wenn TürkGücü weiter alles versuchte, war die Partie schon lange entschieden, denn der FCO hielt kämpferisch dagegen und ließ die Gäste nur selten gefährlich vor das Tor kommen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Baran Kilic in der 87. Minute. Bei seinem Schuss aus 22 Metern sah der Keeper nicht ganz glücklich und ließ diesen zum 6:1 durch die Hände rutschen.

Am Ende stand ein nicht erwarteter klarer Erfolg des FCO gegen den Aufstiegskandidaten. All das Spielpech der gesamten Saison hat sich an diesem Tag ausgeglichen. Die Mannschaft hat am heutigen Tag gezeigt, was eigentlich in ihr steckt und dass sie auch gegen die vorderen Teams mithalten kann. Es bleibt zu hoffen, dass das Team von Ali Sevim diesen Schwung mit in das Pokalspiel am Donnerstag gegen den SV Erzhausen und die letzten drei Punktspiele nehmen kann, um doch noch zu einem versöhnlichen Jahresabschluss zu kommen.

FC Ober-Ramstadt: Lukas Schneider–Turgay Yilmaz (54. Min. Vincent Prölß), Emre Erol (83. Min. Özer Kaygusuz), Tom Hanker (35. Min. Roman Klapchuk), Mirco Frank, Can Luca Aydogan, Baran Kilic, Alexander Mudrak (88. Min. Enis Altunok), Özer Kaygusuz (77. Min. Ahmet Caglar), Enis Gueney Altunok (71. Tom Hanker) , Ahmet Caglar (64. Min. Ertugrul Tuerksoy)

Weiter standen zur Verfügung: Abidin Caglar, Tuna Sofu, Marvin Leskow

Tore: 1:0 (8. Min. Ahmet Caglar), 1:1 (11. Min. Furkan Can Bilgin), 2:1 (31. Min. Ahmet Caglar), 3:1 (41. Min. Alexander Mudrak), 4:1 (45. + 3. Min. Ahmet Caglar), 5:1 (51. Min. Enis Altunok), 6:1 (87. Min. Baran Kilic)