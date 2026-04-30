FCN vor Heimspiel gegen Fürstenried – Reaktion gefordert gegen Topteam

Eine klare Reaktion ist von dem FC Neuhadern um den Kapitän Dominik Schwankl (vorne im Zweikampf) gefordert. – Foto: FC Neuhadern

Die 2:4-Niederlage bei der DJK Pasing wirkt intern noch nach. Vor allem die erste Halbzeit hatte Trainer Dario Casola deutlich kritisiert. Entsprechend liegt der Fokus in dieser Woche klar auf einer Reaktion: in Haltung, Intensität und Leistung.

Mit Fürstenried kommt eine Mannschaft nach Neuhadern, die konstant im oberen Tabellenbereich steht und aktuell Rang vier belegt. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2 in einer intensiven und umkämpften Partie, in der Neuhadern phasenweise gute Ansätze zeigte, sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen musste.

„Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt“, stellt Casola klar. „So wie vergangenes Wochenende dürfen wir nicht auftreten. Jetzt geht es darum, Charakter zu zeigen.“

„Das Hinspiel war eng und intensiv“, erinnert sich Casola. „Fürstenried ist eine Mannschaft mit Qualität, körperlicher Präsenz und klaren Abläufen. Da musst du über 90 Minuten bereit sein.“

Gerade nach dem letzten Spiel will Neuhadern nun wieder zu den eigenen Tugenden zurückfinden: mehr Klarheit im Spiel mit Ball, mehr Konsequenz in den Zweikämpfen und ein deutlich besseres Auftreten von Beginn an.

„Wir müssen wieder mutiger Fußball spielen und das Spiel annehmen“, so Casola. „Es geht darum, wieder unseren Fußball auf den Platz zu bringen.“

Auch tabellarisch bietet das Spiel eine große Chance. Gegen ein Spitzenteam kann Neuhadern zeigen, dass die Entwicklung trotz Rückschlägen weitergeht und die Mannschaft in der Lage ist, gegen starke Gegner zu bestehen.

„Jetzt ist der richtige Moment für eine Reaktion“, betont Casola. „Wir wollen zuhause zeigen, dass das letzte Spiel nicht unser Maßstab ist.“

Die Zielsetzung ist klar: Leistung steigern, Wiedergutmachung betreiben und gegen den Tabellenvierten punkten.

„Wenn wir die richtige Einstellung mitbringen und unsere Qualität abrufen, können wir jeden Gegner schlagen“, sagt Casola.

Am Sonntag wartet ein echter Härtetest und die Chance, die passende Antwort auf das vergangene Wochenende zu geben.