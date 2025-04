FCN verliert in Neu-Ulm

Einen Nachmittag zum Vergessen gab es für den FC Neenstetten beim Gastspiel beim FKV Neu-Ulm. Schon nach 12 Minuten mit 0:3 im Rückstand konnte später in Überzahl ein Debakel zwar verhindert werden, aber die Niederlage war nicht mehr vermeidbar.

Man konnte seinen Augen in der Anfangsphase kaum trauen. Jeder Angriff der Gastgeber führte bis zur 12. Minute zu einem Tor. In der 4. Minute ein Heber hinter die FCN-Abwehr und aus stark abseitsverdächtiger Position das 1:0. Beim 2:0 dann eine 1 gegen 1 Situation am Strafraum, die verloren wurde und der FKV-Akteur ungehindert einschießen konnte. Beim 3:0 in der 12. Minute ein Abspielfehler im Mittelfeld, der Neu-Ulmer sah, dass der FCN-Keeper weit vor dem Tor postiert war und mit einem sensationellen Heber fast von der Mittellinie war er erfolgreich. Dazwischen eine FCN-Chance von Gerwin Ulmer, er scheiterte am kurzen Eck. Hektik in der 14. Minute, die Folge eine rote Karte für die Gastgeber. Fortan standen diese mit allen Mann in der eigenen Hälfte, die FCN-Offensive fand aber keine Lösungen.