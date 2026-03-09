FCN Unentschieden in Bernstadt

Im Nachholspiel beim Nachbarschaftsderby hielt der FC Neenstetten den Tabellendritten Bernstadt mit einem 1:1 Unentschieden auf Distanz und setzte sich damit knapp an die Tabellenspitze.

Nach im wahrsten Sinne holprigem Beginn hatte der FCN in der 11. Minute den ersten Torabschluss durch Marcel Wiesner, sein Schuss jedoch zu zentral auf den Torhüter. Nach ca. einer Viertelstunde hatten auch die Gastgeber direkt hintereinander zwei Abschlüsse nach Eckbällen. Weitgehend machte der FCN das Spiel, Bernstadt versuchte eher Fehler zu provozieren und daraus in den schnellen Gegenstoß zu kommen. Der FCN tat ihnen den Gefallen aber meist nicht. Jannik Leibing hatte nach einer halben Stunde eine vielversprechende Möglichkeit, zielte jedoch zu hoch. Jeweils noch je eine gute Möglichkeit auf beiden Seiten vor der Halbzeit: Bernstadt schoss nach zu kurzer FCN-Abwehr am Strafraum drüber, für den FCN war es ein schöner Volleyschuss von Gerwin Ulmer, mit dem er allerdings am Torhüter scheiterte. So ging es ohne ganz klare Möglichkeit hüben wie drüben in die Pause.