FCN Unentschieden in Bernstadt

Im Nachholspiel beim Nachbarschaftsderby hielt der FC Neenstetten den Tabellendritten Bernstadt mit einem 1:1 Unentschieden auf Distanz und setzte sich damit knapp an die Tabellenspitze.
Nach im wahrsten Sinne holprigem Beginn hatte der FCN in der 11. Minute den ersten Torabschluss durch Marcel Wiesner, sein Schuss jedoch zu zentral auf den Torhüter. Nach ca. einer Viertelstunde hatten auch die Gastgeber direkt hintereinander zwei Abschlüsse nach Eckbällen. Weitgehend machte der FCN das Spiel, Bernstadt versuchte eher Fehler zu provozieren und daraus in den schnellen Gegenstoß zu kommen. Der FCN tat ihnen den Gefallen aber meist nicht. Jannik Leibing hatte nach einer halben Stunde eine vielversprechende Möglichkeit, zielte jedoch zu hoch. Jeweils noch je eine gute Möglichkeit auf beiden Seiten vor der Halbzeit: Bernstadt schoss nach zu kurzer FCN-Abwehr am Strafraum drüber, für den FCN war es ein schöner Volleyschuss von Gerwin Ulmer, mit dem er allerdings am Torhüter scheiterte. So ging es ohne ganz klare Möglichkeit hüben wie drüben in die Pause.
Schon 2 Minuten nach Wiederanpfiff ging der FCN in Führung: Jannik Leibing drosch einen zu kurz abgewehrten Ball der Bernstadter von der Strafraumgrenze volley unter die Latte. Die Intensität wurde jetzt höher, die Gastgeber wehrten sich. Luca Fritsche im FCN-Gehäuse parierte einen 20-Meter-Freistoß sicher. Dann allerdings ließ er in der 78. Minute einen Gegenspieler trotz Ballbesitz im Strafraum auflaufen, für den Unparteiischen ein elfmeterreifes Vergehen. Die Gastgeber nahmen dankend an und stellten auf 1:1. Noch eine Bernstadter Chance aus kurzer Distanz in der 85. Minute vereitelte Luca Fritsche. Das war’s dann aber auch.
Am Ende ein leistungsgerechtes Remis, bei dem beiden Mannschaften anzumerken war, dass es das erste Pflichtspiel nach langer Winterpause war. Auf jeden Fall noch Luft nach oben, wenn es auch beiderseits kein schlechtes Spiel war.
Aufstellung:
Luca Fritsche, Gerwin Ulmer, Jannis Hauser, Alexander Schrag, Noah Staib, Hakan Taskiran, Tom Schneider, Marcel Wiesner (71. Oskar Staib), Sebastian Häge (90+1 Robert Fiedler), Jannik Leibing, Didi Bassa (71. Mark Junginger)
Am kommenden Sonntag, 15.03. empfängt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr den TSV Berghülen zum Heimspiel (FCN II 13:00 Uhr).