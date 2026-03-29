FCN Unentschieden gegen Weidenstetten von Stefan Albrecht · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser

Der FC Neenstetten kam im Lokalderby gegen den SV Weidenstetten nicht über ein torloses Remis hinaus. An der Tabellensituation änderte sich aber nichts. Den ersten nennenswerten Abschluss hatten die Gäste, doch Torhüter Samuel Hentsch war auf dem Posten. Schon in der nächsten Minute aber eine klare FCN-Möglichkeit, Sebastian Häge verzog in sehr guter Position knapp mit einem Volley nach Kopfballvorlage von Didi Bassa. Bis zur 25. Minute hatte man noch mehrere Möglichkeiten: Nico Müller knapp vorbei (10.), Gerwin Ulmer scheitert mit Volley am Torhüter (21.), ebenso Jannick Leibing (25.). Außer der ersten Chance waren aber nicht unbedingt 100-prozentige Möglichkeiten dabei. Danach aber verflachte das Spiel bis zur Halbzeit, vom FCN kam wenig Zwingendes, die Gäste beschränkten sich auf Torverhinderung.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs war das FCN-Spiel fehlerbehaftet und wenig druckvoll. Jedoch kamWeidenstetten in der 53. Minute zu der bis dato dicksten Möglichkeit. Nach einem Konter und Querpass ging die freistehende Direktabnahme jedoch weit übers FCN-Gehäuse. Jetzt ging es aber wieder in die Gegenrichtung, der FCN versuchte Dampf zu machen. Was eher nicht so oft gelang, die Gäste übten sich erfolgreich in der Spielverzögerung. Trotzdem hatte man die Chancen auf den Sieg. Didi Bassa scheiterte aus kurzer Entfernung mit Kopfball am Pfosten (62.). In der Schlussphase dann doch noch mehr Druck durch den FCN, Didi Bassa traf nur das Außennetz (80.), Gerwin Ulmer scheiterte danach am Torhüter (inzwischen ein Feldspieler beim SVW). Es kam einfach zu wenig Gefährliches aufsGästegehäuse. Trotz einem klaren Chancenplus gelang es nicht, die Nachbarn in die Knie zu zwingen. Während die Abwehr stand, war in der Offensive an diesem Tag vieles Stückwerk und so hatte man letztendlich nur diesen einen Punkt verdient.