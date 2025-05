FCN Unentschieden gegen Dornstadt/Bollingen

Im Heimspiel gegen Dornstadt-Bollingen musste sich der FC Neenstetten am Donnerstagabend mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben und hat danach nur noch theoretische Meisterschaftschancen.

Die gegnerische Taktik wurde schnell klar: mit 10 Mann in der eigenen Hälfte und mit aggressivem Spiel Fehler für Konterchancen provozieren. Schon in der 6. Minute war dies von Erfolg gekrönt, wobei die FCN-Abwehr schlecht postiert war und der Dornstadter Angreifer aus dem Abseits agierte. Dennoch, es stand 0:1. Schon 2 Minuten später die nächste Chance Dornstadt. Der FCN hatte dann ab der 10. Minute mehrere Abschlüsse, wobei in der 15. Minute Didi Bassa nach Flanke von Gerwin Ulmer den Ausgleich besorgte. Aber das FCN-Spiel war zu fehlerbehaftet, so dass immer wieder Ballverluste und Kontermöglichkeiten die Folge waren. In der 37. Minute dann das 1:2, nach bekanntem Muster. Bis zur Halbzeit blieben dann noch mehrere FCN-Chancen ungenutzt.