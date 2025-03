FCN Unentschieden gegen Altheim/Alb

Der FC Neenstetten erreichte im ersten Rückrundenspiel im Lokalderby beim Tabellenletzten Altheim/Alb nur ein enttäuschendes 1:1 und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Schon in der 2. Minute hatte Didi Bassa eine Möglichkeit nach einem schnellen Angriff über links, scheiterte jedoch am Torhüter. Der FCN übernahm die Spielkontrolle, während sich die Gastgeber hinten einigelten. Es gab immer wieder Torannäherungen, aber die ganz klaren Chancen fehlten. Ein 25-Meter-Freistoß von Jannis Hauser touchierte den Außenpfosten und in der 32. Minute ging ein Kopfball von Didi Bassa aus vollem Lauf knapp vorbei. Die Bälle in die Spitze waren oft auch zu ungenau, so dass im ersten Durchgang nicht viel mehr passierte.