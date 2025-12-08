FCN Remis zum Jahresabschluss bei der SGM Neu-Ulm

Schon nach gut 4 Minuten und dem ersten nennenswerten Angriff der Gastgeber der Nackenschlag für den FCN: eine weite Flanke von der rechten Angriffsseite erreichte ca. 10 Meter vor dem FCN-Tor einen völlig freistehenden Neu-Ulmer, der volley zum 1:0 abschloss. In der Folge übernahm der FCN das Geschehen, verlagerte das Spiel in die gegnerische Hälfte, Neu-Ulm blieb aber mit schnellen Gegenstößen gefährlich. Oft kam der FCN vorwiegend über die rechte Seite vors gegnerische Tor, aber meistens hakte es am letzten Pass, Neu-Ulm verteidigte gut. Sebastian Häge hatte eine Kopfballchance, aber drüber. Doch in der Nachspielzeit wurde Jannick Leibing am Strafraumeck gefoult, den fälligen Freistoß setzte er selber zum Ausgleich in den Winkel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah man den FCN weiterhin am Drücker, man wollte den Sieg. Bei einer Chance zögerte Sebastian Häge etwas zu lange (53.). Ein aus FCN-Sicht reguläres und schönes Kopfballtor von Jannick Leibing auf Flanke von Sebastian Häge wurde vom Schiedsrichter wegen angeblichem Abseits zurückgepfiffen (65.). Neu-Ulm kam nur sporadisch, aber dann gefährlich vors FCN-Gehäuse. In der 74. Minute war Torhüter Luca Fritsche schon ausgespielt, der Ball trudelte aufs leere Tor, aber Alex Schrag kratzte ihn spektakulär von der Linie. Drei Minuten später aber doch die Führung für die Gastgeber. Ein Pass in den Strafraum, freistehender Spieler und es stand 2:1. Der FCN gab aber nicht auf, drängte auf den Ausgleich. Tief in der Nachspielzeit ein Freistoß an der Strafraumgrenze, dieser wurde abgewehrt, aber Vitali Lasarev lieferte die Geschichte des Spiels: in der letzten Minute seiner Karriere (die ab sofort leider beendet ist) beförderte er den Abpraller zum Ausgleich ins lange Eck.

Am Ende ein gerechtes Unentschieden in einem guten und rassigen, manchmal auch emotionalen Duell. Die meiste Zeit des Spiels war der FCN spielbestimmend, schaffte es vorwiegend in der ersten Halbzeit aber nicht, klare Tormöglichkeiten zu erspielen.