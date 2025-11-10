FCN Remis in Pfuhl

Nachdem der FC Neenstetten in den letzten 3 Spielen 20 Tore erzielt hatte, musste man beim Auswärtsspiel in Pfuhl mit einer Nullnummer zufrieden sein.
Auf glitschigem Untergrund hatte der FCN zu Beginn mehr Ballbesitz, wurde aber in der 12. Minute von Pfuhl ausgekontert, der Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Auch in der Folge überließen die Gastgeber dem FCN überwiegend den Ball, zogen sich hinter die Mittellinie zurück und wagten sich nur sporadisch nach vorne. So nach einer halben Stunde hatte der FCN ein paar Kopfballchancen, diese blieben aber ungenutzt. Doch kurz vor der Halbzeit noch zwei gute Möglichkeiten. Erst verzog Gerwin Ulmer nach Diagonalpass von Nico Müller knapp (42.), dann fand Tom Schneider bei einem Schuss aufs kurze Eck im gegnerischen Torhüter seinen Meister (44.).
Ein Kampfspiel auf schwierigem Terrain, etwas ausgeglichener, aber ohne klare Torchancen auf beiden Seiten entwickelte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Die FCN-Abwehr hatte erstmal alles im Griff, aber nach vorne fehlten gegen aufopferungsvoll dagegenhaltende Gastgeber die klaren Möglichkeiten. Nach 20 Minuten eine Kopfballchance von Sebastian Häge, aber leider direkt auf den Torhüter. In der 78. Minute ein Abschluss von Jannik Leibing, den vom Torhüter abgewehrten Ball setzte Gerwin Ulmer im Nachschuss übers Tor. Dann aber auf der Gegenseite aus dem Nichts eine Riesenchance für Pfuhl, die völlig freistehend vor dem FCN-Gehäuse knapp am Tor vorbeigeschoben wurde (83.). Schon in der Nachspielzeit dann nochmal die Möglichkeit für die Gastgeber auf das Siegtor, doch die Direktabnahme konnte FCN-Torhüter Samuel Hentsch mit einer Glanzreaktion entschärfen.
Alles in Allem eine gerechte Punkteteilung, wobei der FCN über weite Strecken Feldvorteile hatte, aber am Schluss noch 2 klare, ungenutzte Möglichkeiten der Gastgeber zu überstehen hatte.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Noah Staib (80. Didi Bassa), Nico Müller, Hakan Taskiran, Alexander Schrag, Tom Schneider, Jannis Hauser, Gerwin Ulmer, Marcel Wiesner (66. Mark Junginger), Sebastian Häge, Jannik Leibing
Am kommenden Sonntag, 16.11. empfängt der FC Neenstetten um 14:30 Uhr den SV Nersingen (FCN II 12:30 Uhr).