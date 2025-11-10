FCN Remis in Pfuhl

Nachdem der FC Neenstetten in den letzten 3 Spielen 20 Tore erzielt hatte, musste man beim Auswärtsspiel in Pfuhl mit einer Nullnummer zufrieden sein.

Auf glitschigem Untergrund hatte der FCN zu Beginn mehr Ballbesitz, wurde aber in der 12. Minute von Pfuhl ausgekontert, der Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Auch in der Folge überließen die Gastgeber dem FCN überwiegend den Ball, zogen sich hinter die Mittellinie zurück und wagten sich nur sporadisch nach vorne. So nach einer halben Stunde hatte der FCN ein paar Kopfballchancen, diese blieben aber ungenutzt. Doch kurz vor der Halbzeit noch zwei gute Möglichkeiten. Erst verzog Gerwin Ulmer nach Diagonalpass von Nico Müller knapp (42.), dann fand Tom Schneider bei einem Schuss aufs kurze Eck im gegnerischen Torhüter seinen Meister (44.).