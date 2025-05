FCN Remis gegen Bermaringen

Im Duell mit dem Tabellennachbarn Bermaringen erreichte der FC Neenstetten ein weiteres 2:2-Unentschieden und hat damit endgültig den Aufstiegs-Relegationsplatz sicher.

Besser könnte es nicht losgehen. Schon nach exakt 35 Sekunden die Führung für den FCN. Sebastian Häge setzte sich auf der rechten Seite durch und seinen Rückpass in den Strafraum verwertete Jannik Leibing direkt zur Führung. Doch schon 3 Minuten später der Ausgleich nach einem Konter, als erst ein Foulspiel, dann eine Abseitsposition vom Unparteiischen nicht geahndet wurde. In der Folge der FCN Spiel bestimmend, aber die Gäste versteckten sich nicht und nutzten jede Gelegenheit für gefährliche Gegenstöße. Diverse Abschlüsse von beiden Mannschaften waren die Folge, jedoch 100-prozentige Möglichkeiten waren nicht darunter. In der 22. Minute dann ein gefährlicher Kopfball von Didi Bassa, der jedoch am Torhüter scheiterte. Die FCN-Führung dann in der 25. Minute, als sich Noah Staib auf der linken Seite stark durchsetzte und die anschließende Flanke von Sebastian Häge ebenfalls durchsetzungsstark mit Kopfball zu 2:1 genutzt wurde. Aber vor der Pause noch der Ausgleich nach einem Freistoß in den Strafraum, der per Kopf ins lange Eck verlängert wurde (42.).