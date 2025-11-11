FCN reagiert verbessert - wird aber nicht belohnt: 1:2 bei Alte Haide

Neuhadern begann nervös und verteidigte in den Anfangsminuten zu nachlässig. Alte Haide nutzte das sofort: Nach einer unzureichend geklärten Situation im eigenen Strafraum fiel bereits in der 6. Minute das 0:1. Der frühe Schock verunsicherte Neuhadern zunächst weiter, und ein abgewehrter Freistoß, dessen zweiter Ball nicht energisch genug verteidigt wurde, führte in der 19. Minute zum 0:2.

„Wir waren in den ersten 20 Minuten einfach nicht präsent genug“, ärgerte sich Trainer Dario Casola. „Zwei Situationen, in denen wir entschlossener handeln müssen – und das wird sofort bestraft.“

Starke Reaktion und Anschluss

Doch das Team fing sich schnell. Neuhadern übernahm im Anschluss komplett die Kontrolle, drängte Alte Haide tief in die eigene Hälfte und erspielte sich klare Chancen. Die Belohnung folgte kurz vor der Pause: Nach einem Kopfball von Maximilian Hartmann reagierte Dennis Peterssen am schnellsten und schob in der 39. Minute zum 1:2 ein.

Nun war die Partie gedreht – nicht vom Ergebnis, aber vom Gefühl und vom Spielverlauf. Alte Haide kam kaum noch aus der eigenen Hälfte, der FCN bestimmte Tempo und Rhythmus.

Dominanz ohne Durchschlag

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild fort. Neuhadern kontrollierte Ball und Gegner, zwang Alte Haide dauerhaft in die Defensive und erspielte sich mehrere klare Torchancen. Doch der Ausgleich wollte nicht fallen.

„Wir haben sie dazu gebracht, extrem tief zu stehen“, betonte Casola. „Das ist grundsätzlich ein Kompliment für unsere Spielweise. Aber wir müssen uns für diese Dominanz belohnen. Am Ende fehlt uns nicht das Tempo, sondern Effizienz und Überzeugung im letzten Drittel.“

Stattdessen blieb es beim 1:2 – und damit bei einer Niederlage, die gemessen am Spielverlauf frustrierend wirkt.

Trotz des Ergebnisses erkennt Casola Fortschritte:

„Die Reaktion nach letzter Woche war da. Wir waren strukturierter, klarer und spielerisch viel besser. Aber aktuell machen wir aus vielen großen Chancen zu wenig und zahlen zu oft für unsere Fehler. Das müssen wir abstellen.“

Mit dem kommenden Spiel gegen Tabellenführer FC Kosova wartet nun eine enorme Herausforderung – gleichzeitig aber auch die perfekte Möglichkeit, die Entwicklung zu bestätigen.

„Wenn wir diese Leistung mit noch mehr Entschlossenheit verknüpfen, werden wir wieder punkten. Wir sind nah dran – jetzt müssen wir den Schritt machen.“