FCN Niederlage in Bernstadt

Nach beiderseits verhaltenem Auftakt kam der FCN zur ersten Möglichkeit in der 9. Minute, doch ein Querpass vors Tor von Gerwin Ulmer wurde von Freund und Feind knapp verpasst. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne große Offensivakzente. Bis zur 18. Minute, als ein Ball an der Strafraumgrenze nicht sauber geklärt werden konnte, einem Bernstadter Stürmer vor die Füße fiel und dieser wenig Mühe hatte zur 1:0-Führung einzuschieben. Die Gastgeber wirkten in der Folge etwas gefährlicher, wenn auch auf beiden Seiten die klaren Tormöglichkeiten ausblieben. Kurz vor der Halbzeit aber noch die Ausgleichsmöglichkeit, doch Sebastian Häge setzte einen freien Kopfball knapp neben das Tor.

Zu Beginn der zweiten Hälfte merkte man dem FCN-Team an, dass sie mit dem Spielstand nicht einverstanden waren. Wurden dann aber hart eingebremst durch das kuriose 2:0 in der 52. Minute. Ein Abschlag vor dem Strafraum von Torhüter Fabio Kiessling landete direkt bei einem Bernstadter Stürmer, der einen Heber aus 40 Metern ins verwaiste FCN-Gehäuse setzte. Zehn Minuten später für Bernstadt noch die Möglichkeit, den Deckel drauf zu machen, aber Fabio Kiessling verhinderte dies und der Nachschuss wurde mit vereinten Kräften geklärt. Jetzt aber die stärkste FCN-Phase, in deren Verlauf der Ausgleich durch 2 Kopfbälle von Mark Junginger und Sebastian Häge (66., 85.) gelang und dazwischen ein klarer 11-Meter an Sebastian Häge vom Schiedsrichter verweigert wurde. Am Schluss aber wollten die Gastgeber doch den Sieg etwas mehr, kamen noch zu Möglichkeiten und machten auch weit in der Nachspielzeit nach einem weiteren FCN-Geschenk noch den Siegtreffer.

Insgesamt war der Sieg für die Gastgeber verdient, wenn auch vom Zeitpunkt des Siegtores etwas glücklich. Der FCN hatte in der zweiten Hälfte auch starke Phasen, in denen auch der Ausgleich gelang, aber insgesamt waren die Gastgeber gefährlicher im Offensivspiel.