FCN-Niederlage in Bermaringen

Eine verdiente wie unnötige 2:4 Niederlage handelte sich der FC Neenstetten beim TSV Bermaringen ein.

Die erste Möglichkeit des Spiels hatten die Gastgeber in der 4. Minute, die gleich aggressiv loslegten, doch Torhüter Abdullah Esen war auf dem Posten. Der FCN kam auf dem zu langen Rasen schwer ins Spiel, ließ sich dann in der 8. Minute in Strafraumnähe ausspielen und die Folge war das 1:0. Die Gastgeber wirkten nach vorne etwas gradliniger und kamen immer wieder auf den Flügeln durch. Der FCN spielte zwar nach vorne, aber wenig effektiv, Bermaringen kam durch schnelles Umschaltspiel immer wieder zu gefährlichen Kontern. Eine gute Tormöglichkeit gab es aber in der 38. Minute als ein Torwartabpraller nach Schuss von Jannik Leibing vor die Füße von Gerwin Ulmer fällt, der aber knapp verzieht. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Heimelf in die Kabinen.

Noch keine 2 Minuten waren dann gespielt und der FCN hatte ausgeglichen. Ein schöner Angriff über links, der Ball kommt über Jannik Leibing in die Mitte zu Gerwin Ulmer, der klug nach rechts zu Sebastian Häge weiterleitet und der mit einem überlegten Schuss ins lange Eck ausgleicht. Jetzt war es ein offener Schlagabtausch. Nach einer Stunde drang Louis Heinrich von rechts in den Strafraum ein, spielte zwei Gegenspieler aus und vollendete mit Flachschuss zur 2:1-Führung. Bermaringen wirkte geschockt, machte leichte Fehler. So auch ein klares Foul im Strafraum an Sebastian Häge, aber der fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Dann der vermutliche Knackpunkt des Spiels. Der bereits verwarnte Marco Leibing hielt seinen Gegenspieler fest und sah gelb-rot (69.). Nach schlechter Verteidigung schon 3 Minuten später, gab es einen Foulelfmeter für die Gastgeber. Der wurde im Nachschuss zum 2:2 verwandelt. Gegen eine schlecht postierte FCN-Abwehr gelang dann auch noch das 3:2 (78.). Der FCN inszenierte nochmals ein Powerplay und wurde in der Nachspielzeit noch zum 4:2 ausgekontert.

Nach einer mäßigen ersten Halbzeit kam der FCN anfangs des zweiten Durchgangs besser ins Spiel, vermasselte sich dann aber im letzten Viertel durch einige Unzulänglichkeiten ein besseres Ergebnis, das durchaus drin gewesen wäre.