FCN Niederlage im 1. Relegationsspiel gegen Regglisweiler

Nachdem beide Mannschaften schon in der Anfangsphase jeweils eine klare Torchance hatten (FCN Mark Junginger 1. Minute, Regglisweiler 4. Minute) agierten sie fortan vorsichtig und waren darauf bedacht, nicht in Rückstand zu geraten. Aber schon in der 13. Minute leistete sich der FCN bei einem Konter einen Stellungsfehler in der Abwehr, so stand es nach Querpass von rechts und Direktabnahme 1:0 für Regglisweiler. Insgesamt dann ein ausgeglichenes Spiel, wobei der FCN bis zur Halbzeit ein leichtes Chancenplus zu verzeichnen hatte: 21. Minute Gerwin Ulmer Kopfball drüber, 35. Jannik Leibing scheitert nach Ballgewinn am Torhüter, 2 Kopfbälle von Sebastian Häge kurz vor der Halbzeit verfehlen knapp das Ziel. Demgegenüber eine Regglisweiler Chance in der 37. Minute - vorbei.

Nachdem der FCN etwas leichtsinnig aus der Kabine kam und dem Gegner Möglichkeiten bot, hatte man in 55. Minute aus dem Gedränge eine Riesenchance, der Ball ging am Tor vorbei. Jetzt kam etwas mehr Druck, aber Regglisweiler behielt kühlen Kopf. In eine etwas zu kurz geratene FCN-Rückgabe sprintete ein Gegner und hatte wenig Mühe den Ball im verlassenen Tor zum 2:0 unterzubringen (70.). Man gab sich aber noch nicht geschlagen, hatte noch mehrere Möglichkeiten, den Anschluss zu schaffen. Aber die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss ließ man dann bei den Chancen von Didi Bassa 2-mal und Mark Junginger vermissen, so dass am Schluss der Gegner feierte.

Am Ende ein nicht unverdienter Sieg von Regglisweiler, die in einem relativ ausgeglichenen Spiel etwas abgeklärter wirkten und ihre Chancen und FCN-Fehler besser nutzten. Der FCN erreichte nicht die Form, die nötig gewesen wäre, in einem solchen Spiel zu bestehen.