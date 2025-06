FCN Niederlage beim Meister Burlafingen

Im Duell des bereits feststehenden Meisters FC Burlafingen gegen Vizemeister FC Neenstetten siegte der Meister knapp gegen einen etwas dezimierten FCN. Wobei durchaus mehr drin gewesen wäre.

Die ersten Minuten gehörten den Gastgebern, die gleich ordentlich Druck aufbauten und schon früh (3. Minute) einen Lattenknaller zu verzeichnen hatten. In dem Spiel, das von vielen Unterbrechungen gekennzeichnet war, versuchte der FCN immer wieder sich spielerisch aus der Umklammerung zu lösen, was auch meistens gelang. So wurde das Spiel ausgeglichener. In der 19. Minute ein starker Freistoß von Jannik Leibing aufs kurze Eck, der vom Torhüter aber entschärft werden konnte. Eine starke FCN-Phase wurde eingeläutet. Wieder scheiterte Jannik Leibing am Torhüter (32.), dieses Mal mit einem Volley nach starker Vorarbeit von Didi Bassa. Aber die kalte Dusche vier Minuten später als nach Ballverlust im Mittelfeld und schnellem Gegenzug ein abgefälschter Schuss zum 1:0 für die Gastgeber einschlug. So ging es trotz der Mehrzahl von Offensivaktionen mit einem Rückstand in die Pause.