FCN Heimspiel-Niederlage gegen den TSV Neu-Ulm

Der FC Neenstetten verlor sein Heimspiel gegen Landesligaabsteiger TSV Neu-Ulm zwar knapp mit 0:1, das aber nach schwachem Auftritt verdient.

Schon in der 4. Minute stand quasi das Endergebnis fest. Die Gäste gingen mit einem 18-Meter-Freistoß in den Winkel nach einem fragwürdigen Foulpfiff in Führung. In der Folge zogen sich die Gäste etwas zurück, überließen dem FCN das Mittelfeld. Doch konnte man damit wenig anfangen. Eine Fehlpassorgie ließ das Spiel ziemlich unattraktiv und unansehnlich wirken. Eine angedeutete Torchance hatte der FCN, als sich Florian Wachter auf dem Flügel energisch durchsetzen konnte, der Querpass zu Gerwin Ulmer aber von den Neu-Ulmern in letzter Sekunde geklärt werden konnte. Allerdings war man auf FCN-Seite in dieser Phase auch mit dem Unparteiischen ziemlich unzufrieden, der einige nicht nachvollziehbare Entscheidungen inklusive gelber Karten gegen die Heimelf durchsetzte. So ging es mit knappem Rückstand in die Pause.

Auch danach änderte sich am Gesamtbild wenig. Neu-Ulm wirkte reifer, wenn auch nicht unverletzlich. Doch vom FCN kam wenig konstruktives, ungenaues Passspiel verhinderte immer wieder Möglichkeiten ins letzte Drittel zu kommen. So war der Gästetorhüter weitgehend beschäftigungslos. Die Gäste wirkten mit wenigen aber gezielten Angriffen sogar gefährlicher, so hatte der FCN in der 78. Minute noch Glück, als ein Kopfball nach einem Freistoß an den Pfosten klatschte. Auch durch Einwechslungen konnte kein Fortschritt erzielt werden und am Schluss hatte man das Gefühl, dass einfach der Glaube an einen Erfolg fehlte.

Der Sieg der technisch und taktisch stärkeren Neu-Ulmer war verdient, fiel angesichts des konzeptlosen FCN-Spiels sogar noch etwas zu knapp aus. Um in dieser Klasse zu siegen, braucht es auf dem Spielfeld mannschaftliche Geschlossenheit und einen Plan. Von Beidem war an diesem Tag nichts zu sehen.

Aufstellung: