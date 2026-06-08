FCN Heimsieg zum Saisonabschluss

Meistertrainer Alexander Höhne wirbelte die Startaufstellung des FC Neenstetten nach der bereits gewonnenen Meisterschaft ordentlich durcheinander. Trotzdem gelang ein 4:3-Erfolg nach 3-maligem Rückstand gegen spielstarke Gäste aus Neu-Ulm.

Es begann nicht gut für den FCN. Nachdem die nach vorne sehr aktiven Gäste in der 6. Minute einen Freistoß zugesprochen bekamen und man den nicht sauber verteidigen konnte, bedeutete der Nachschuss das 0:1. Insgesamt wurde etwas luftig verteidigt, dadurch blieb Neu-Ulm immer gefährlich. Aber auch der FCN setzte nach vorne erste Akzente, übernahm die Spielkontrolle. Ein 25-Meter-Freistoß von Jannik Leibing klatschte gegen den Pfosten und Didi Bassa vollendete zum Ausgleich (21.). Aber kurz darauf die kalte Dusche: ein Foul im Strafraum bedeutete Elfmeter für Neu-Ulm und das bedeutete das 1:2 (23.). Doch Didi Bassa schnürte schon 2 Minuten später den Doppelpack, als er einen Eckball von Jannis Hauser zum 2:2 einköpfte. Jetzt war der FCN richtig im Spiel und erspielte sich Chancen, konnte aber bis zur Halbzeit keine verwerten.