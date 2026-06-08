FCN Heimsieg zum Saisonabschluss

Meistertrainer Alexander Höhne wirbelte die Startaufstellung des FC Neenstetten nach der bereits gewonnenen Meisterschaft ordentlich durcheinander. Trotzdem gelang ein 4:3-Erfolg nach 3-maligem Rückstand gegen spielstarke Gäste aus Neu-Ulm.
Es begann nicht gut für den FCN. Nachdem die nach vorne sehr aktiven Gäste in der 6. Minute einen Freistoß zugesprochen bekamen und man den nicht sauber verteidigen konnte, bedeutete der Nachschuss das 0:1. Insgesamt wurde etwas luftig verteidigt, dadurch blieb Neu-Ulm immer gefährlich. Aber auch der FCN setzte nach vorne erste Akzente, übernahm die Spielkontrolle. Ein 25-Meter-Freistoß von Jannik Leibing klatschte gegen den Pfosten und Didi Bassa vollendete zum Ausgleich (21.). Aber kurz darauf die kalte Dusche: ein Foul im Strafraum bedeutete Elfmeter für Neu-Ulm und das bedeutete das 1:2 (23.). Doch Didi Bassa schnürte schon 2 Minuten später den Doppelpack, als er einen Eckball von Jannis Hauser zum 2:2 einköpfte. Jetzt war der FCN richtig im Spiel und erspielte sich Chancen, konnte aber bis zur Halbzeit keine verwerten.
Nach der Halbzeitpause ging es so weiter, der FCN machte das Spiel, hatte Chancen. Nico Müller traf den Pfosten, Direktabnahme von Sebastian Häge nach Querpass Jannis Hauser knapp vorbei. So ging es weiter bis zu 80. Minute. In einem der seltenen Gästeangriffe drangen sie in den Strafraum ein und ein Schuss ins lange Eck bedeutete das 2:3. Aber man gab sich nicht geschlagen. Ein sehr schöner FCN-Angriff über Marcel Wiesner und Robert Fiedler endete mit einer Flanke von links und Sebastian Häge köpfte zum 3:3 ein (84.). Sogar das 4:3 gelang noch, als Marcel Wiesner nach einem Eckball einen Schuss von der Strafraumgrenze wagte und der durch die komplette Gästeabwehr im langen Eck landete (87.).
In einem für die Endabrechnung bedeutungslosen aber unterhaltsamen Spiel auf gutem Niveau drehte der FCN am Schluss noch das Spiel und bewies damit die Mentalität, die sie die ganze Saison getragen hatte und auch letztlich zur Meisterschaft führte.
Aufstellung:
Luca Fritsche, Gerwin Ulmer (79. Noah Staib), Haris Mrdic, Alexander Schrag, Robert Fiedler, Tom Schneider (61. Marcel Wiesner), Jannis Hauser, Sebastian Häge (85. Christoph Reichardt), Jannik Leibing, Christian Bohnacker (61. Mark Junginger), Didi Bassa (46. Nico Müller)