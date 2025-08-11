FCN Heimsieg in der 2. Pokalrunde

In der zweiten Pokalrunde traf der FC Neenstetten auf den SV Tiefenbach und siegte verdient mit 3:1. Damit steht in der nächsten Runde eine Reise nach Griesingen an.
Von Beginn an drückte der FCN aufs Tempo und konnte das Spiel überlegen gestalten, aber außer einem 20-Meter Freistoß waren in den ersten 20 Minute keine Chancen zu verzeichnen, die Gästeabwehr war stabil. In der 23. Minute dann die größte Möglichkeit, als Tom Schneider bei einem Konter durchbrach, aber am Torhüter scheiterte. Noch eine Möglichkeit in der 28. Minute als Gerwin Ulmer nach Pass von Noah Staib mit Schuss aufs kurze Eck scheiterte. Tiefenbach kam aber auf und hatte seinerseits eine Doppelchance, erst rettete Torhüter Dominik Seibold, der Nachschuss streifte den Pfosten. Kurz vor der Halbzeit aber das 1:0 für den FCN durch Tom Schneider, der einen schnellen Gegenstoß und Pass von Jannis Hauser mit Schuss ins lange Eck erfolgreich nutzte (42.).
Anfangs des zweiten Durchgangs bot der FCN gutes Forechecking und setzte damit den Gegner stark unter Druck. Der Lohn war das 2:0, als Gerwin Ulmer eine Flanke von Nico Müller freistehend einköpfen konnte (54.). Bis auf ein paar Nachlässigkeiten hatte man Spiel und Gegner gut im Griff, ein satter Fernschuss von Jannis Hauser verfehlte nur knapp sein Ziel. Aber auf der Zielgeraden wurde es doch noch einmal spannend, als Tiefenbach nach verlorenem Zweikampf und einem Heber über Dominik Seibold im FCN-Gehäuse in der 83. Minute der Anschlusstreffer gelang. Doch man behielt die Ruhe und als der eingewechselte Christian Bohnacker in der Nachspielzeit nach überragender Vorarbeit von Alex Schrag mit überlegtem Schuss ins lange Eck das 3:1 erzielte, war das Spiel entschieden.
Am Ende entsprach das Ergebnis den Leistungen. Spielerisch lief noch nicht alles rund beim FCN, aber phasenweise war eine Dominanz erkennbar und auch die Einstellung ließ keine Wünsche offen.
Aufstellung:
Dominik Seybold, Noah Staib (73. Alexander Schrag), Vitali Lasarev, Hakan Taskiran, Robert Fiedler, Jannis Hauser, Nico Müller, Tom Schneider (86. Timo Gaus), Sebastian Häge (65. Paul Albrecht), Didi Bassa, Gerwin Ulmer (80. Christian Bohnacker)