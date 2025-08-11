FCN Heimsieg in der 2. Pokalrunde

In der zweiten Pokalrunde traf der FC Neenstetten auf den SV Tiefenbach und siegte verdient mit 3:1. Damit steht in der nächsten Runde eine Reise nach Griesingen an.

Von Beginn an drückte der FCN aufs Tempo und konnte das Spiel überlegen gestalten, aber außer einem 20-Meter Freistoß waren in den ersten 20 Minute keine Chancen zu verzeichnen, die Gästeabwehr war stabil. In der 23. Minute dann die größte Möglichkeit, als Tom Schneider bei einem Konter durchbrach, aber am Torhüter scheiterte. Noch eine Möglichkeit in der 28. Minute als Gerwin Ulmer nach Pass von Noah Staib mit Schuss aufs kurze Eck scheiterte. Tiefenbach kam aber auf und hatte seinerseits eine Doppelchance, erst rettete Torhüter Dominik Seibold, der Nachschuss streifte den Pfosten. Kurz vor der Halbzeit aber das 1:0 für den FCN durch Tom Schneider, der einen schnellen Gegenstoß und Pass von Jannis Hauser mit Schuss ins lange Eck erfolgreich nutzte (42.).