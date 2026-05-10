FCN Heimsieg gegen Westerstetten von Stefan Albrecht · Heute, 19:43 Uhr · 0 Leser

Nach dem intensiven und kräftezehrenden Pokalspiel am Donnerstag wartete der FC Neenstetten gegen den TSV Westerstetten mit einer schwächeren Leistung auf. Trotzdem reichte es zu einem 2:0-Heimerfolg. Die erste Möglichkeit des Spiels hatte Sebastian Häge in der 9. Minute, sein Schuss ging jedoch knapp übers Gehäuse. Ansonsten war das Spiel lange Zeit auf überschaubarem Niveau. Die Gäste verteidigten leidenschaftlich, der FCN mühte sich, war aber insgesamt zu statisch und einfallslos. Daraus folgte, dass die Gäste ihre Chance witterten und ihrerseits zu zwei Abschlüssen kamen. Kurz vor der Halbzeit jedoch die große FCN-Chance zur Führung: nach Querpass von Didi Bassa verpassten Marc Junginger und Jannis Hauser jeweils knapp.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde es nicht wesentlich besser, aber es gab Möglichkeiten. Erst ging ein Schlenzer von Nico Müller knapp vorbei (55.), dannaber die Führung: in der 58. Minute konnte der Gästetorhüter einen Schuss von Didi Bassa nur abwehren, aber Sebastian Häge setzte energisch nach und vollendete zum 1:0 (58.). Westerstetten spielte jetzt vermehrt nach vorne, die FCN-Verteidigung war nicht immer souverän, so dass die Gäste zu mehreren Abschlussmöglichkeiten kamen. Aber in der 77. Minute die Vorentscheidung durch Jannik Leibing, als seine Direktabnahme von der Strafraumgrenze das 2:0 bedeutete. Aber die Gäste gaben nicht auf und probierten es nochmals verstärkt nach vorne. Jedoch brachte man die Führung letztlich über die Zeit. Die Gäste aus Westerstetten hielten lange dagegen und der FCN fand nie richtig ins Spiel. Aber am Schluss stand der Heimsieg und an der Tabellenspitze blieb alles beim Alten.