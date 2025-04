FCN Heimsieg gegen Westerstetten

Schon in der ersten Minute ergab sich die Chance zur Führung. Querpass von Sebastian Häge zu Gerwin Ulmer, dessen Schuss aber übers Gehäuse ging. Die Ausrichtung war klar, die Gäste überließen dem FCN 2/3 des Spielfeldes und warteten auf Gegenstoßmöglichkeiten. Aber schon in der 11. Minute die FCN-Führung, Ballgewinn und schneller Pass in die Tiefe von Jannis Hauser auf Nico Müller, der mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck traf. Bei den Gästen änderte sich die Herangehensweise wenig, jedoch waren von Neenstetten wenig klare Sachen nach vorne zu sehen, während Westerstetten mit Nadelstichen ab und an gefährlich war. Aber auf beiden Seiten keine weiteren klaren Möglichkeiten bis zur Halbzeit.

Paukenschlag dann zu Beginn des zweiten Durchgangs. Noch keine zwei Minuten gespielt, verwandelte Marco Leibing einen Eckball von Jannis Hauser per Direktabnahme zum 2:0. Danach ergaben sich weitere Chancen, die Führung auszubauen. Nach Solo von Nico Müller scheiterte Paul Albrecht an der vielbeinigen Abwehr, nach einem weiteren Eckball wurde der Kopfball von Marco Leibing auf der Linie gerettet. Aber in der 66. Minute war es dann soweit: Wiederum ein Eckball von Jannis Hauser fand Paul Albrecht am langen Eck, der direkt zum 3:0 einschoss. Seltsamerweise jetzt die stärkste Phase der Gäste, die auch dann in der 75. Minute nach zu kurz abgewehrtem Eckball per Bogenlampe zum 3:1 kamen und nochmals ihre Chance witterten. Es dauerte dann bis zur Nachspielzeit, als Sebastian Häge mit einer energiegeladenen Einzelaktion das 4:1 markierte und damit endgültig den Deckel draufmachte.

Der Sieg war verdient, weil die Gäste erst nach 0:3-Rückstand ansehnlichen Fußball spielten und dabei den FCN auch phasenweise in Verlegenheit brachten. Wermutstropfen beim FCN war vor Allem, dass mit Hakan Taskiran und Fabio Kiessling weitere 2 Spieler das schon ansehnliche Lazarett erweitern.