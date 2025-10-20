FCN Heimsieg gegen Thalfingen Verlinkte Inhalte KL A2 Donau/Iller Neenstetten Thalfingen

Einen letztlich ungefährdeten 6:2-Erfolg konnte der FC Neenstetten gegen den SV Thalfingen verbuchen und robbt sich damit näher zur Tabellenspitze heran. Die erste Viertelstunde war von Kampf aber ohne Torchance geprägt, dann die erste Möglichkeit des Spiels, auf FCN-Seite verpasste man eine Hereingabe von links knapp. Aber schon eine Minute später die Führung: einen Freistoß von rechts, getreten von Jannis Hauser, verlängerte Vitali Lasarev zur Führung. Die Gäste gaben den ersten gefährlichen Schuss in der 25. Minute ab - drüber. Dann konnte der FCN die Führung innerhalb von 10 Minuten auf 4:0 ausbauen. In der 27. Minute scheiterte bei einem Angriff über links erst Sebastian Häge, aber Jannik Leibing war zur Stelle und stellte auf 2:0. Das 3:0 ließ wiederum Jannik Leibing 3 Minuten später folgen, als er einen zu kurz abgewehrten Eckball in die Maschen drosch. Bei einem spektakulären Lauf übers halbe Feld entwischte Sebastian Häge der Gästeabwehr und vollendete zum 4:0- Halbzeitstand (37.).

Wer gedacht hatte, die Gäste würden sich jetzt ihrem Schicksal ergeben, lag falsch. Sie hängten sich nochmal voll rein, hielten dagegen und suchten sogar noch nach vorne ihre Chance. Aber in der 61. Minute versetzte ihnen Jannik Leibing mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nach Querpass von Gerwin Ulmer zum 5:0 einen Dämpfer. Dennoch ließ Thalfingen nicht nach und kam in der 71. Minute zum 5:1, als die FCN-Abwehr nach einem Eckball die Kugel nicht aus der Gefahrenzone brachte. Der FCN verlagerte sich aufs Kontern, aber vorerst gelang auch da nicht mehr viel. Sogar den zweiten Gegentreffer musste man in der 83. Minute noch hinnehmen. Zwei Minuten später immerhin wieder ein Abschluss, aber Jannik Leibing scheiterte am Torhüter. Nachdem hinten einige brenzlige Situationen überstanden wurden, setzte sich in der Nachspielzeit Sebastian Häge an der Mittellinie energisch durch, startete zum gegnerischen Tor und legte uneigennützig quer auf Nico Müller der den Endstand zum 6:2 markierte. Die erste Hälfte überlegen geführt und effektiv ging klar an den FCN, in der zweiten Hälfte waren die Gäste, die nie aufgaben, das bessere Team. Aber letztendlich konnte man dennoch einen klaren Sieg eintüten.