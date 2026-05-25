FCN Heimsieg gegen Pfuhl

Einen letztendlich ungefährdeten 3:0-Heimsieg landete der FC Neenstetten gegen den TSV Pfuhl und machte damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Gegen defensiv eingestellte Gäste gab es die ersten Torannäherungen in der 5. und in der 13. Minute, erst ging ein Kopfball nach Hauser-Ecke knapp vorbei, dann zielte Mark Junginger knapp drüber. Nach einer Viertelstunde meldeten sich auch die Gäste vorne an, jedoch ging der Schuss nach Eckball ebenfalls drüber. Nach Flanke von Marcel Wiesner köpfte Sebastian Häge an die Querlatte, den Abpraller holte sich der Torhüter (20). In der 27. Minute die bis dahin beste Gelegenheit für den FCN: einen Schuss von Jannis Hauser konnte der Torwart nur abklatschen, den Abpraller setzte Marcel Wiesner daneben. Ansonsten tat man sich mit dem Herausspielen ganz klarer Chancen schwer. Aber in der 37. Minute das erlösende 1:0 durch Sebastian Häge, als er den gegnerischen Torhüter mit einem überraschenden Schuss vom Strafraumeck ins kurze Eck düpierte.