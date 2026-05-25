FCN Heimsieg gegen Pfuhl

Einen letztendlich ungefährdeten 3:0-Heimsieg landete der FC Neenstetten gegen den TSV Pfuhl und machte damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.
Gegen defensiv eingestellte Gäste gab es die ersten Torannäherungen in der 5. und in der 13. Minute, erst ging ein Kopfball nach Hauser-Ecke knapp vorbei, dann zielte Mark Junginger knapp drüber. Nach einer Viertelstunde meldeten sich auch die Gäste vorne an, jedoch ging der Schuss nach Eckball ebenfalls drüber. Nach Flanke von Marcel Wiesner köpfte Sebastian Häge an die Querlatte, den Abpraller holte sich der Torhüter (20). In der 27. Minute die bis dahin beste Gelegenheit für den FCN: einen Schuss von Jannis Hauser konnte der Torwart nur abklatschen, den Abpraller setzte Marcel Wiesner daneben. Ansonsten tat man sich mit dem Herausspielen ganz klarer Chancen schwer. Aber in der 37. Minute das erlösende 1:0 durch Sebastian Häge, als er den gegnerischen Torhüter mit einem überraschenden Schuss vom Strafraumeck ins kurze Eck düpierte.
Schon nach 5 Minuten in der 2. Halbzeit stellte Mark Junginger mit dem 2:0 die Weichen auf Sieg. Einen zu kurz abgewehrten Eckball setzte er per Direktabnahme von der Strafraumgrenze mit links ins Eck. Danach verflachte das Spiel etwas, die Gäste glaubten offensichtlich nicht mehr richtig an eine Wende und der FCN ließ Ball und Gegner laufen. Aber auch Chancen gab es noch: Sebastian Häge scheiterte erst mit Kopfball am Torhüter (65.), ließ jedoch in der 69. Minute das 3:0 zur endgültigen Entscheidung folgen: einen schönen Diagonalpass von Jannik Leibing und Brustannahme verwandelte er mit viel Willen. Danach sehnten beide Teams offensichtlich das Ende herbei und das Spiel plätscherte vor sich hin. Torchancen für Pfuhl waren in der 2. Halbzeit nicht mehr zu verzeichnen.
Wenn auch das Spiel angesichts der großen Hitze nicht berauschend war, siegte der FCN mit einer insgesamt souveränen Leistung auch in der Höhe verdient gegen spielerisch ordentliche aber relativ ungefährliche Gäste.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Gerwin Ulmer, Noah Staib, Alexander Schrag, Nico Müller, Marcel Wiesner (84. Paul Albrecht), Hakan Taskiran, Jannis Hauser, Sebastian Häge (72. Robert Fiedler), Jannik Leibing (81. Christian Bohnacker), Marc Junginger (61. Tom Schneider)