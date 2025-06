FCN Heimsieg gegen Pfuhl

Im letzten Punktspiel der Saison hatte der FC Neenstetten von den Gästen des TSV Pfuhl nicht sehr viel Widerstand zu brechen, um letztendlich klar mit 5:0 die Oberhand zu behalten.

Von Beginn an war zu sehen, dass der FCN im Abschlussspiel der regulären Saison nochmal einen Sieg wollte. Mit der ersten Chance in der 3. Minute scheiterte Sebastian Häge noch am Gästekeeper, aber in Minute 10 verwertete Mark Junginger eine Linksflanke von Didi Bassa per Kopf zur Führung. Weiter wurde das Spiel dominiert und in der 26. Minute das 2:0 durch Tobias Bierbaum, als er ein Missverständnis in der Gästeabwehr nach Pass von Didi Bassa ausnutzte. Mehrere Chancen noch bis zur Halbzeit, aber nur eine davon wurde genutzt, Sebastian Häge nutzte eine Verwirrung vor dem Pfuhler Tor zum 3:0 (32.), nachdem Christoph Reichart aus kurzer Entfernung gescheitert war.