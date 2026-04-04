FCN Heimsieg gegen Oberelchingen

Einen deutlichen und ungefährdeten 6:1-Heimsieg konnte der FC Neenstetten am Gründonnerstag feiern. Und das trotz wiederum vieler ungenutzter Chancen.

Von Beginn an Druck vom FCN und Tormöglichkeiten. Sebastian Häge verpasste in der 7. Minute die Führungaus guter Position. Dann die bis dahin verdiente Führung: Didi Bassa spielte den Ball trotz bester Schussposition am Strafraum weiter zu Gerwin Ulmer, der wird gefoult. Den fälligen Strafstoß setzte Jannick Leibing zur 1:0-Führung um (12.). Dann mehrere vergebene Möglichkeiten von Sebastian Häge und Jannick Leibing. Zu viel wurde verpasst, die Gäste tratenaber offensiv kaum in Erscheinung. Ein paar Konter, aber ungefährlich. Der FCN war aber auch insgesamt im letzten Drittel zu unpräzise. Trotzdem traf man noch zweimal vor der Halbzeit. Sebastian Häge setzte eine schöne Vorarbeit von Mark Junginger zum 2:0 um (32.) und Jannick Leibing versenkte eine zu kurze Abwehr nach Eckball von der Strafraumgrenze zur 3:0-Halbzeitführung (42.)