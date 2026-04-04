FCN Heimsieg gegen Oberelchingen

Einen deutlichen und ungefährdeten 6:1-Heimsieg konnte der FC Neenstetten am Gründonnerstag feiern. Und das trotz wiederum vieler ungenutzter Chancen.
Von Beginn an Druck vom FCN und Tormöglichkeiten. Sebastian Häge verpasste in der 7. Minute die Führungaus guter Position. Dann die bis dahin verdiente Führung: Didi Bassa spielte den Ball trotz bester Schussposition am Strafraum weiter zu Gerwin Ulmer, der wird gefoult. Den fälligen Strafstoß setzte Jannick Leibing zur 1:0-Führung um (12.). Dann mehrere vergebene Möglichkeiten von Sebastian Häge und Jannick Leibing. Zu viel wurde verpasst, die Gäste tratenaber offensiv kaum in Erscheinung. Ein paar Konter, aber ungefährlich. Der FCN war aber auch insgesamt im letzten Drittel zu unpräzise. Trotzdem traf man noch zweimal vor der Halbzeit. Sebastian Häge setzte eine schöne Vorarbeit von Mark Junginger zum 2:0 um (32.) und Jannick Leibing versenkte eine zu kurze Abwehr nach Eckball von der Strafraumgrenze zur 3:0-Halbzeitführung (42.)
Schon nach einer Minute in der zweiten Halbzeit schraubte Sebastian Häge die Führung per Heber über den Torwart nach Steckpass von Jannick Leibing auf 4:0. Nach weiteren vergebenen Chancen kamen aber die Gäste zum 4:1. Erst ein Lattentreffer und im Nachgang ein freier Schuss in den Winkel (58.). Der FCN verlor etwas die Kontrolle, die Gäste zeigten sich vermehrt und Torhüter Samuel Hentsch verhinderte im 1:1 einen weiteren Gegentreffer. Aber Mark Junginger in der 73. Minute nach Pass von Jannick Leibing und dieser selbst in der 76. Minute mit Rechtsschuss mit den Treffern 5 und 6 sorgten für eine ruhige Schlussphase.
Starke Leistung im ersten Durchgang, ein phasenweiser Hänger im zweiten Durchgang, aber insgesamt eine runde Leistung und auch in dieser Höhe verdienter Sieg.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Gerwin Ulmer (53. Robert Fiedler),Jannis Hauser (77. Christoph Reichardt), Alexander Schrag, Nico Müller, Hakan Taskiran (51. Noah Staib), Tom Schneider, Sebastian Häge (69. Christian Bohnacker), Jannick Leibing (77. Paul Albrecht), Mark Junginger, Didi Bassa