FCN Heimsieg gegen Nersingen

Mit dem 4:1-Heimerfolg über den SV Nersingen gelang dem FC Neenstetten gegen einen Verfolger ein insgesamt überzeugender Sieg.
In der flotten Anfangsviertelstunde konnte sich nur der FCN gefährlich vors gegnerische Tor spielen, aber ohne Erfolg. Dann ein Freistoß in den Winkel für die Gäste aus ca. 28 Metern in der 15. Minute bedeutete das 0:1 praktisch aus dem Nichts. Danach zog sich Nersingen noch etwas weiter zurück und überließ das Spiel dem FCN. Man konnte aber auch tatsächlich etwas damit anfangen. In der 27. Minute zog Marcel Wiesner auf links davon, seine Hereingabe wurde zunächst abgewehrt, aber den Abpraller drosch Tom Schneider zum Ausgleich in die Maschen. Verdient zu diesem Zeitpunkt, man hatte mehr Offensivaktionen. Und in der 34. Minute dann sogar die Führung. Jannis Hauser spielte einen Querpass in den Strafraum, der gegnerische Abwehrspieler traf den Ball nicht und Jannik Leibing stand dahinter blank und es stand 2:1. Danach machte Nersingen etwas mehr, konnte aber die FCN-Defensive nicht gefährden.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs wollten es die Gäste aber wissen und machten Druck. Erst konnte Luca Fritsche im FCN-Tor einen Nachschuss nach Eckball entschärfen, danach wurde noch die Querlatte des FCN-Gehäuses touchiert. Aber in der 66. Minute wurde den Gästen der Wind aus den Segeln genommen, als Jannik Leibing einen Freistoß von rechts aufs kurze Eck zum 3:1 verwandelte. In der 74. Minute scheiterte Mark Junginger am gegnerischen Torhüter, anschließend ein Handspiel, den fälligen Elfmeter zirkelte Jannik Leibing an den Pfosten und vertagte damit die endgültige Entscheidung. Die folgte zwei Minuten später, als sich wieder Jannik Leibing nach einem langen Pass auf rechts durchsetzte und zu Tom Schneider querlegte und dieser das 4:1 markierte. Danach hatte man alles im Griff, Mark Junginger und Didi Bassa scheiterten noch am Torhüter, so dass es bei diesem Ergebnis blieb.
Einzig eine Schwächephase nach der Halbzeit erlaubte man sich, aber am Ende konsequent gegen einen starken Gegner zu Ende gespielt, war der Sieg etwas zu hoch aber verdient.
Aufstellung:
Luca Fritsche, Noah Staib, Nico Müller, Hakan Taskiran, Alexander Schrag, Tom Schneider (78. Didi Bassa), Jannis Hauser, Gerwin Ulmer (63. Mark Junginger), Marcel Wiesner (67. Joshua Frey), Sebastian Häge, Jannik Leibing (85. Robert Fiedler)
Am kommenden Samstag, 22.11. gastiert der FC Neenstetten um 17:00 Uhr auswärts bei der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II (FCN II spielfrei).