FCN Heimsieg gegen Nersingen

Mit dem 4:1-Heimerfolg über den SV Nersingen gelang dem FC Neenstetten gegen einen Verfolger ein insgesamt überzeugender Sieg.

In der flotten Anfangsviertelstunde konnte sich nur der FCN gefährlich vors gegnerische Tor spielen, aber ohne Erfolg. Dann ein Freistoß in den Winkel für die Gäste aus ca. 28 Metern in der 15. Minute bedeutete das 0:1 praktisch aus dem Nichts. Danach zog sich Nersingen noch etwas weiter zurück und überließ das Spiel dem FCN. Man konnte aber auch tatsächlich etwas damit anfangen. In der 27. Minute zog Marcel Wiesner auf links davon, seine Hereingabe wurde zunächst abgewehrt, aber den Abpraller drosch Tom Schneider zum Ausgleich in die Maschen. Verdient zu diesem Zeitpunkt, man hatte mehr Offensivaktionen. Und in der 34. Minute dann sogar die Führung. Jannis Hauser spielte einen Querpass in den Strafraum, der gegnerische Abwehrspieler traf den Ball nicht und Jannik Leibing stand dahinter blank und es stand 2:1. Danach machte Nersingen etwas mehr, konnte aber die FCN-Defensive nicht gefährden.