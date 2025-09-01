FCN Heimsieg gegen Lonsee

In einem intensiven Spiel behielt der FC Neenstetten knapp aber verdient gegen den SV Lonsee mit 2:1 die Oberhand und betrieb dabei etwas Wiedergutmachung für die enttäuschende Niederlage vom letzten Wochenende.

Von Beginn an war im Spiel auf Augenhöhe Tempo und Intensität drin. Die erste klare Möglichkeit hatte der FCN, als nach einem abgewehrten Schuss von Marcel Wiesner Sebastian Häge am Torwart scheiterte. Fünf Minuten später scheiterte Jannis Hauser in zentraler Position nach Pass von Gerwin Ulmer wiederum am Torhüter. Mehr Spielanteile, sowie Torchancen waren beim FCN, wenn auch die Gäste stark dagegenhielten und nicht ungefährlich waren. Eine weitere Möglichkeit in der 25. Minute per Kopf von Sebastian Häge – vorbei und dann noch nach FCN-Sicht ein Foulelfmeter, aber der Schiedsrichter verlegte die Ausführung nach außen. Eine Minute vor der Halbzeit dann doch noch die erlösende Führung, Sebastian Häge zog halbrechts außerhalb des Strafraums ab und traf fulminant halbhochins lange Eck.