FCN Heimsieg gegen Lonsee

In einem intensiven Spiel behielt der FC Neenstetten knapp aber verdient gegen den SV Lonsee mit 2:1 die Oberhand und betrieb dabei etwas Wiedergutmachung für die enttäuschende Niederlage vom letzten Wochenende.
Von Beginn an war im Spiel auf Augenhöhe Tempo und Intensität drin. Die erste klare Möglichkeit hatte der FCN, als nach einem abgewehrten Schuss von Marcel Wiesner Sebastian Häge am Torwart scheiterte. Fünf Minuten später scheiterte Jannis Hauser in zentraler Position nach Pass von Gerwin Ulmer wiederum am Torhüter. Mehr Spielanteile, sowie Torchancen waren beim FCN, wenn auch die Gäste stark dagegenhielten und nicht ungefährlich waren. Eine weitere Möglichkeit in der 25. Minute per Kopf von Sebastian Häge – vorbei und dann noch nach FCN-Sicht ein Foulelfmeter, aber der Schiedsrichter verlegte die Ausführung nach außen. Eine Minute vor der Halbzeit dann doch noch die erlösende Führung, Sebastian Häge zog halbrechts außerhalb des Strafraums ab und traf fulminant halbhochins lange Eck.
Das vermeintliche 2:0 schon 2 Minuten nach Wiederanpfiff, der Schiedsrichter will bei dem Gestocher vor dem Tor nach Freistoß jedoch irgendeine Abseitsstellung erkannt haben. In der 50. Minute scheiterte Mark Junginger zentral vor dem Tor bevor man den Ausgleich kassieren musste. Lonsee kam auf der rechten Angriffsseite durch, Flanke vors Tor, diese wurde ungehinderte eingeköpft. Es gab danach noch mehrere Möglichkeiten bis zur Schlussviertelstunde. Diese brachte einen offenen Schlagabtausch, beide Mannschaften wollten den Sieg. In der 87. Minute ein Eckball von rechts, Jannis Hauser brachte ihn scharf in Richtung langes Eck, der Gästetorhüter ließ ihn durch die Hände gleiten und der Ball war zum 2:1 im Tor.
Angesichts der Begleiterscheinungen, wie nicht gegebenes Tor sowie Elfmeter und einem klaren Chancenplus war der Sieg auf jeden Fall verdient, wenn auch der Siegtreffer etwas glücklich zu Stande kam.
Aufstellung:
Johannes Geywitz, Gerwin Ulmer (67. Christian Bohnacker), Vitali Lasarev, Hakan Taskiran, Robert Fiedler (76. Tom Schneider), Jannis Hauser, Nico Müller,Sebastian Häge, Jannik Leibing, Marcel Wiesner (92. Paul Albrecht), Mark Junginger (89. Christoph Reichardt)
Am kommenden Sonntag, 07.09. ist der FC Neenstetten um 15:00 Uhr zu Gast beim SV Weidenstetten (FCN II 13:00 Uhr).