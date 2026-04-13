FCN Heimsieg gegen die SGM Albeck/Göttingen

Einen weiteren und auch sicheren Heimsieg feierte der FC Neenstetten mit 3:1 gegen Albeck-Göttingen. Jedoch war vornehmlich im zweiten Durchgang etwas Sand im Getriebe.

Von Beginn an war der FCN dominant, ohne jedoch vorerst zum Abschluss zu kommen. Aber schon in der 7. Minute ein Freistoß in halbrechter Position, den Jannick Leibing ins lange Eck zur 1:0-Führung versenkte. Weiterhin war man überlegen, es kam aber nicht viel aufs gegnerische Gehäuse. Die Gäste versuchten es vorerst mit langen Bällen, konnten aber die FCN-Abwehr noch nicht gefährden. In der 33. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß in Strafraumnähe zugesprochen. Dieser wurde vom FCN abgefangen und Mark Junginger steil geschickt. Der marschierte allein aufs SGM-Tor zu und verwandelte cool zum 2:0. Schon 2 Minuten später das 3:0 mit dem schönsten Spielzug: gegen eine offene Gästeabwehr ein Steilpass von Jannick Leibing auf Oskar Staib, der legt quer zum einlaufenden Sebastian Häge, dieser hatte keine Mühe zu vollenden. Bis zu Halbzeit noch Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu schrauben. Mark Junginger etwas überhastet aus vollem Lauf drüber, Sebastian Häge mit klarer Kopfballchance übers Tor.