FCN Heimsieg gegen die SGM Albeck/Göttingen

Einen weiteren und auch sicheren Heimsieg feierte der FC Neenstetten mit 3:1 gegen Albeck-Göttingen. Jedoch war vornehmlich im zweiten Durchgang etwas Sand im Getriebe.
Von Beginn an war der FCN dominant, ohne jedoch vorerst zum Abschluss zu kommen. Aber schon in der 7. Minute ein Freistoß in halbrechter Position, den Jannick Leibing ins lange Eck zur 1:0-Führung versenkte. Weiterhin war man überlegen, es kam aber nicht viel aufs gegnerische Gehäuse. Die Gäste versuchten es vorerst mit langen Bällen, konnten aber die FCN-Abwehr noch nicht gefährden. In der 33. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß in Strafraumnähe zugesprochen. Dieser wurde vom FCN abgefangen und Mark Junginger steil geschickt. Der marschierte allein aufs SGM-Tor zu und verwandelte cool zum 2:0. Schon 2 Minuten später das 3:0 mit dem schönsten Spielzug: gegen eine offene Gästeabwehr ein Steilpass von Jannick Leibing auf Oskar Staib, der legt quer zum einlaufenden Sebastian Häge, dieser hatte keine Mühe zu vollenden. Bis zu Halbzeit noch Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu schrauben. Mark Junginger etwas überhastet aus vollem Lauf drüber, Sebastian Häge mit klarer Kopfballchance übers Tor.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit aber zeigten die Gäste, dass sie noch nicht aufgegeben haben und kamen motiviert wie energisch aus der Kabine. Schon nach 5 Minuten der Anschlusstreffer zum 3:1, als in der FCN-Abwehr der Ball verdaddelt wurde. Auch in der Folgezeit hatte man Probleme, Unkonzentriertheiten im Spielaufbau führten vermehrt zu Fehlpässen, das spielte dem Gegner in die Karten. Sie witterten Morgenluft und wurden in ihrem Spiel noch intensiver. Jedoch konnten sie auch keine klaren Möglichkeiten mehr herausspielen. Denn immerhin behielt die FCN-Defensive die Oberhand. So wurde der Sieg letztendlich nach Hause geschaukelt.
Am Schluss war der Sieg ohne Zweifel verdient. Aber nach einer guten ersten Halbzeit hatte man in der zweiten doch erhebliche Probleme gegen aufopferungsvoll kämpfende und nie aufgebende Gäste.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Gerwin Ulmer (70. Robert Fiedler), Jannis Hauser, Alexander Schrag, Nico Müller, Noah Staib, Tom Schneider (85. Paul Albrecht), Sebastian Häge, Jannick Leibing, Mark Junginger, Oskar Staib (78. Christian Bohnacker)
Am kommenden Sonntag, 19.04. spielt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr auswärts beim SV Asselfingen (FCN II 13:00 Uhr).