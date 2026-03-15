FCN Heimsieg gegen Berghülen

Zu einem ungefährdeten 5:0-Erfolg kam der FC Neenstetten gegen den Verfolger Berghülen und setzte sich damit an der Spitze etwas ab. Vor Allem in der ersten Halbzeit lieferten die FCN-Mannen eine fulminante Vorstellung ab.

Von Beginn an drückte der FCN das Gaspedal kräftig durch. Bei der ersten klaren Möglichkeit kam Marcel Wiesner bei einem Querpass von der linken Seite durch Jannik Leibing einen halben Schritt zu spät (4.). Eckbälle und Chancen zuhauf, bevor in der 14. Minute Marcel Wiesner die überfällige Führung erzielte. Nach einem schönen Doppelpass auf der rechten Seite hatte Sebastian Häge den Ball mustergültig serviert. Die Gäste waren offensichtlich an Offensivspiel nicht so interessiert, versuchten nur FCN-Fehler zu provozieren. Was meistens nicht gelang. In der 23. Minute scheiterte Jannik Leibing im kurzen Eck am Torhüter, bevor es in der 28. Minute nach Foul an Sebastian Häge Foulelfmeter für den FCN gab. Jannik Leibing hämmerte ihn zum 2:0 unter die Latte. In der 32. Minute die erste Möglichkeit für die Gäste nach einem Freistoß, den folgenden Kopfball sah jedoch Torhüter Samuel Hentsch auf dem Posten. Zwei Minuten später das 3:0. Sebastian Häge setzte sich bei einem Schnellangriff auf der linken Seite energisch durch, den folgenden Querpass schoss der mitgelaufene Tom Schneider ein. In der 40. Minutedann nach ähnlichem Muster der 4:0-Halbzeitstand. Wiederum Sebastian Häge setzte sich auf links durch, den Querpass schob Didi Bassa mühelos ein. So viele Chancen zur Halbzeit, dass längst nicht alle erwähnt werden konnten.