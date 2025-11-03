FCN Heimsieg gegen Ballendorf

Ein 8:1-Kantersieg gelang dem FC Neenstetten im Heimspiel gegen Fortuna Ballendorf und untermauerte damit seine Tabellenführung.
Auf rutschigem Geläuf passierte zu Anfang nicht viel, in der 8. Minute zeigte dann Jannik Leibing, was das Mittel der Wahl bei diesen Bedingungen wäre. Mit einem ansatzlosen 22-Meter Aufsetzer besorgte er die 1:0-Führung. Kurze Zeit später wurde ein Wiesner-Schuss von Ballendorf geblockt, bevor schon in der 14. Minute der kurz zuvor für Vitali Lasarev eingewechselte Tom Schneider mit seinem ersten Ballkontakt einen Querpass von dem auf rechts durchgebrochenen Sebastian Häge zum 2:0 verwerten konnte. Der FCN war klar spielbestimmend, die Gäste trauten sich offensichtlich wenig zu. In der 23. Minute ein Lattenschuss von Gerwin Ulmer, bis dahin nur FCN-Chancen. Ballendorf zog sich noch mehr zurück, konnte aber das 3:0 durch Jannis Hauser mit einem herrlichen 22-Meter Geschoss in den Winkel nicht verhindern (34.). Aber 2 Minuten später doch der Anschluss, als nach einem Gäste-Freistoß die FCN-Abwehr beim Abpraller kurzzeitig nicht im Bilde war. Wiederum 2 Minute später konnte Gerwin Ulmer mit einer Bogenlampe dies kontern und in der 41. Minute sorgte Jannik Leibing per Foulelfmeter nach Foulspiel an Gerwin Ulmer für den 5:1-Halbzeitstand.
Zum Wiederanpfiff zogen sich die Gäste mit allen Mann hinter die Mittellinie zurück, wollten offensichtlich ein noch größeres Debakel vermeiden. In der 57. Minute aber ein schöner Flankenlauf über links von Marcel Wiesner mit anschließendem Querpass vors Tor, den Sebastian Häge am langen Eck zum 6:1 verwerten konnte. In der 65. Minute erkämpfte sich Sebastian Häge am gegnerischen Strafraum den Ball und schloss sofort zum 7:1 ab. Dann passierte nicht mehr viel, aber Jannis Hauser setzte mit einem Freistoß von rechts ins kurze Eck zum 8:1 den Schlusspunkt (88.).
Gegen über weite Strecken ängstliche und harmlose Gäste war der Sieg folgerichtig, wobei wieder einmal die Effizienz und Entschlossenheit hervorzuheben wären.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Noah Staib, Nico Müller (66. Didi Bassa), Alexander Schrag, Vitali Lasarev (12. Tom Schneider), Hakan Taskiran, Jannis Hauser, Gerwin Ulmer, Marcel Wiesner (85. Thomas Krasnov), Sebastian Häge (73. Mark Junginger), Jannik Leibing (81. Paul Albrecht)
Am kommenden Sonntag, 09.11. ist der FC Neenstetten um 14:30 Uhr zu Gast beim TSV Pfuhl (FCN II 12:30 Uhr).