FCN Heimsieg gegen Ballendorf

Ein 8:1-Kantersieg gelang dem FC Neenstetten im Heimspiel gegen Fortuna Ballendorf und untermauerte damit seine Tabellenführung.

Auf rutschigem Geläuf passierte zu Anfang nicht viel, in der 8. Minute zeigte dann Jannik Leibing, was das Mittel der Wahl bei diesen Bedingungen wäre. Mit einem ansatzlosen 22-Meter Aufsetzer besorgte er die 1:0-Führung. Kurze Zeit später wurde ein Wiesner-Schuss von Ballendorf geblockt, bevor schon in der 14. Minute der kurz zuvor für Vitali Lasarev eingewechselte Tom Schneider mit seinem ersten Ballkontakt einen Querpass von dem auf rechts durchgebrochenen Sebastian Häge zum 2:0 verwerten konnte. Der FCN war klar spielbestimmend, die Gäste trauten sich offensichtlich wenig zu. In der 23. Minute ein Lattenschuss von Gerwin Ulmer, bis dahin nur FCN-Chancen. Ballendorf zog sich noch mehr zurück, konnte aber das 3:0 durch Jannis Hauser mit einem herrlichen 22-Meter Geschoss in den Winkel nicht verhindern (34.). Aber 2 Minuten später doch der Anschluss, als nach einem Gäste-Freistoß die FCN-Abwehr beim Abpraller kurzzeitig nicht im Bilde war. Wiederum 2 Minute später konnte Gerwin Ulmer mit einer Bogenlampe dies kontern und in der 41. Minute sorgte Jannik Leibing per Foulelfmeter nach Foulspiel an Gerwin Ulmer für den 5:1-Halbzeitstand.